عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد انهيار الأم .. الطفل رضا خلّص عليه جاره ولاقوه بمنزل مهجور

الطفل رضا حبيب ضحية
الطفل رضا حبيب ضحية الغدر في المنوفية

ملامح بريئة وطفل في عمر الزهور تلطخ وجهه البريء بالرمال والقي جسده النحيل في منزل مهجور عقب خنقه وتكبيل يديه .. رضا حبيب طالب الصف الثاني الابتدائي وابن قرية البتانون بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

رضا حبيب 

رضا حبيب صاحب الـ 7 سنوات خرج للهو مع أصدقائه وأقاربه في أحد شوارع القرية ولكنه سرعان ما اختفي وسط 7 ساعات رعب عاشتها أسرته حتي عثر على جثمانه مقتولا داخل منزل مهجور.

حزن بقرية البتانون عقب العثور على جثة طفل داخل منزل مهجور

بعد اختفاءه.. العثور على جثمان طفل داخل منزل مهجور بالمنوفية

اختلطت مشاعر الحزن والصدمة لموت طفل بريء في عمر الزهور بيد الغدر ودب الشك في قلوب الجميع دون معرفة الجاني حيث كان يبحث الجميع من الأهل والجيران عن الطفل المفقود.

رضا حبيب 

ونقلت الأسرة الجثمان الى مستشفى شبين الكوم أملا في أن يكون في جسده روح تعود للحياة ولكن كانت المفاجأة بإعلان وفاته متأثرا بخنقه.

جاءت الشرطة لكشف غموض الواقعة والتي سرعان ما أعلنت عن أن الجاني جار المجني عليه صاحب الـ 12 عاما الذي استدرجه، الى منزل مهجور ليتخلص منه دون معرفة السبب الحقيقي وراء قتله.

جنازة الطفل رضا 

اخفي الخبر عن والدته التي سقطت مغشيا عليها فور سماعها الخبر حيث حاول قلبها عدم التصديق بوفاة صغيرها ثالث ابنائها عقب سنوات من وفاة شقيقته بسبب ارتفاع في درجة حرارتها.

بكت الأم كثيرا وعلق لها المحاليل الطبية، ووضعوا لها المهدئات لتنام ويحاولون تهدئتها بعد الخبر المفجع لوفاة نجلها.

والدة الطفلة رضا 

وقالت الأم، إنهم كانوا يعطفون على جارهم وأسرته ويقدمون لهم الكثير ولا يعلمون حتي الآن لماذا قتل نجلهم الصغير.

الطفل رضا حبيب 

وتابعت الأم، أنها تطالب بالقصاص من قتلة طفلها الذي كان يملأ حياتهم بهجة وحب وكان أكبر من سنه ويحبه الجميع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

موضوعات متعلقة

مياه المنوفية تعلن إجراءات ترشيد استهلاكات الطاقة الكهربائية والمياه

أرقام بديلة | عطل مفاجئ يوقف الخط الساخن لـ مياه المنوفية

صحة المنوفية: مستشفى شبين الكوم للجراحات يجري 5 عمليات دقيقة خلال أسبوع

الكشف المجاني على 1003 مواطنين بقافلة طبية في المنوفية

محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى أعمال رفع تراكمات القمامة

محافظ المنوفية: تحرير 393 محضرا تموينيا على مدار يومين

حزن بقرية البتانون عقب العثور على جثة طفل داخل منزل مهجور

مدن المنوفية الجامعية تعلن استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

أخبار السيارات |عربية جديدة «هاتشباك» بـ 365 ألف جنيه.. سعر ميتسوبيشي شارك 2017 أوتوماتيك.. وأرخص BMW X1 زيرو

الكيلو بـ 12.60 جنيه.. تحرك فوري من الحكومة لخفض أسعار السكر

جبتله ليفة وشامبو.. فاطمة في دعوى خلع : جوزي مبيستحماش | خاص

إسقاط طائرات مسيّرة .. بيان مهم من وزارة الدفاع السورية

أستاذ تاريخ : يجب تكثيف تدريس حرب أكتوبر في المناهج | فيديو

بكرى فى رسالة عاجلة للشعب المصرى: انتظروا خبرا هاما منتصف الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجلوس بهذه الطريقة يهدد حياتك | دراسة تحذر

طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة | بخطوات سهلة

خبير تغذية يقدم 9 نصائح لعلاج التهاب المعدة

في اليوم العالمي للقلب.. كيف تحافظ على صحتك؟

فيديو

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ