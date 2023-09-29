بوتين يكشف العلاقة بين النظام المالي العالمي والمليار الذهبي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، إن العلاقات المالية الحالية للمجتمع العالمي، مبنية بطريقة لا تخدم إلا مصالح بلدان "المليار الذهبي".

وأضاف بوتين، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر روسيا وأمريكا اللاتينية، أن حكومات دول "المليار الذهبي"، تستغل جميع الدول الأخرى تقريبا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن المؤسسات المالية الدولية، منظمة، بطريقة لا تعود بالنفع على أحد باستثناء "المليار الذهبي"، مضيفا "إنهم يسيئون استخدام موقعهم التكنولوجي والمعلوماتي والمالي".