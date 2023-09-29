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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو الشعبة يكشف أسباب ارتفاع أسعار السيارات في مصر

منتصر الزيتون عضو
منتصر الزيتون عضو شعبة السيارات

كشف منتصر الزيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات في الأسواق المصرية، قائلا إن سوق السيارات يمر بأزمة كبيرة بسبب الأزمة العالمية التي أثرت بشكل واضح على كل شيء، ولكن سوق السيارات شهد زيادات كبيرة في الأزمة نظرا لارتفاع قيمة السيارات نفسها. 

عضو الشعبة يتحدث عن ارتفاع أسعار السيارات 

وأضاف "الزيتون"، خلال لقاء خاص عبر برنامج "دوس بنزين" المذاع من خلال قناة النهار"، أنه يوجد تراجع واضح وصل لـ 70% في شراء السيارات، يرجع لارتفاع سعر الصرف، مع المخزون القليل أدى لارتفاع قيمة السيارات، فضلا عن أن الوكلاء لديه تكلفة تشغيل كبيرة نظرًا للفروع ومراكز الصيانة ومصاريف الدعاية، مما أدى إلى أن تكلفة التشغيل تزيد، وبالتالي يتم وضعها على سعر السيارات. 

وتابع عضو شعبة السيارات: "التاجر اللي كان هيبيع 1000 سيارة في شهر لقى نفسه بيبيع 100 عربية و50 عربية وبالتالي لقى تكلفة التشغيل بتزيد عليه، سعر السيارة ارتفع عالميا، وتكلفة الشحن ارتفعت عالميا، كل دي أسباب لارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري". 

وأشار إلى أن تكلفة الشحن تضاعفت من 3 لـ 4 مرات في سوق السيارات، "كل حاجة بتزيد في السوق بتتحط في سعر السيارة، العربية أول ما تخرج من الشركة الأم كل اللي بيحصل فيها بيتحط في تمن العربية نفسه، وهو اللي بيخلي الأرقام ضخمة للغاية لما بتوصل للمستهلك أو المشتري". 

شعبة السيارات أسعار السيارات الازمة العالمية قناة النهار برنامج دوس بنزين

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