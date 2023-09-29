فيضانات عارمة تجتاح نيويورك وتغرق شوارعها.. فيديو

شهدت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 فيضانات عارمة تسببت في تعطل حركة النقل وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، حالة الطوارئ.

وتسببت العاصفة الاستوائية "أوفيليا" في هطول أمطار غزيرة عبر وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي، مما تسبب في فيضانات في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب ما أورده موقع "الشرق" الإخباري.

وأغلقت الفيضانات في نيويورك الطرق وتعطلت خدمة مترو الأنفاق، وأغلق مطار لاجوارديا الدولي مع تزايد تأخير الرحلات، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية، أن الأمطار سقطت بمعدل– أكثر من 4 بوصات – على أجزاء من بروكلين خلال ثلاث ساعات صباح الجمعة.