سمير نوح: قبضنا على أول أسير خلال عملية جبل مريم وخدنا مكافأة 30 جنيها.. فيديو

كشف الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال أكتوبر، أنه بعد الانتهاء من عملية كمين مريم، حصلوا على نوط الجمهورية العسكرية من الطبقة الثانية من الرئيس جمال عبد الناصر، تقديرًا لأعمال البطولة والشجاعة الفائقة، كما حصل المجندون المشاركين في العملية على مكافأة 60 جنيهًا.

وقال نوح خلال لقائه الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": علمية معركة مريم، قبضنا فيها على أول أسر إسرائيلي خلال الانفجار الذي حدث نتيجة الألغام، موضحًا:" زمايلي البطل الجيزاي وهنيدي مهدي أبو شريف.. لقوا أسير إسرائلي بينازع بعيد وكان ضخم الجسم.. فركبوه اللانش أول واحد عشان نقدر نعالجه وناخد منه معلومات ولكن ركب مع اللانش زميلي محمد شاكر واللي للأسف صعب عليه وشربه مياه فمات".

وواصل:"العملية دي اتقتل فيها 6 من جنود العدو منهم عربية كانت فيها نائب مدير المخابرات الموساد العسركية الاسرائيلية ونائب مدير الكلية البحرية".

واسترسل:" في ذلك الوقت، طالب موشه ديان كان وزير دفاع العدو بمحاكمة المصريين الفدائيين الذين عبوا القناة ونفذوا العملية، ولكن مصر انكرت العملية، بالاتفاق مع منظمة فتح الفلسطنية والتي أعلنت أن هي من نفذت نظرًا لان جيشنا كان لم يسعد قواته من أفراد أو دبابات وطائرات.