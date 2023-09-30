مع بيع أقل من 100 نموذج، لم يكن طراز R8 E-Tron من أودي الذي تم إطلاقه في عام 2015 بعيدًا عن النجاح التجاري، ومع ذلك، أودي لم تتخل أبدًا عن فكرة السيارة الكهربائية الخارقة.

وفي عام 2018، قدمت رؤيتها لسيارة كهربائية عالية الأداء مع صورة PB18 E-Tron هنا. للأسف لم يتم إصدار نسخة إنتاجية، لكن شركة أودي مستعدة مرة أخرى للحديث عن سيارة R8عديمة الانبعاثات مع تاريخ إطلاق محتمل في وقت لاحق من هذا العقد.

أودي تلمح إلى لخليفة R8 الكهربائية على منصة جديدة

أشار المسؤول عن قسم التطوير الفني في مقابلة مع أوتوكار إلى أنه سيكون هناك جيل ثالث من R8يومًا ما، وقال أوليفر هوفمان للمجلة البريطانية إن منصة الأنظمة القابلة للتطوير القادمة لمجموعة فولكس فاجن يمكن تكييفها وإعادة تشكيلها لتناسب "السيارات المميزة - السيارات الرياضية وما إلى ذلك".

أودي تلمح إلى لخليفة R8 الكهربائية على منصة جديدة

ومضى يقول إن أودي ستستخدم أنظمة أو وحدات معينة مصممة خصيصًا لـ SSP للسيارات الكهربائية عالية الأداء. ولم يخض هوفمان في التفاصيل حول متى سنرى R8 و/أو TTمزودة بالدفع الكهربائي لكنه أشار إلى أن العمل قد بدأ بالفعل، ولتجديد المعلومات، ستطلق أودي آخر طراز جديد لها يعمل بمحرك احتراق في عام 2025، وسيصبح كل شيء اعتبارًا من عام 2026 عبارة عن سيارة كهربائية.

تتمثل الأولوية الأولى في سيارة Q6 E-Tron المقرر إطلاقها في عام 2024، وستعتمد على بنية Premium Platform Electric (PPE) التي تم تطويرها بالاشتراك مع بورشه، والتي ستستخدمها للجيل القادم من سيارة ماكان الكهربائية فقط، سيقوم SSPالمذكور أعلاه بدمج الأجهزة التي تم تطويرها لمنصات MEB وPPE وسيدعم في النهاية ما يقرب من 80 بالمائة من المركبات الكهربائية الخاصة بمجموعة فولكس فاجن.

أودي تلمح إلى لخليفة R8 الكهربائية على منصة جديدة

ذكر هوفمان أن أول سيارات أودي الكهربائية التي تركب على SSPمن المقرر أن تظهر في وقت مبكر من دورة حياة المنصة، وتعمل بورشه على نسخة مختلفة من هذه البنية، يطلق عليها اسم SSP Sportلسيارة الدفع الرباعي الكهربائية الرائدة الجديدة التي ستأتي في النصف الثاني من العقد لتتفوق على كايين.

أودي تلمح إلى لخليفة R8 الكهربائية على منصة جديدة

سيمثل هذا الطراز الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي K1، "مفهومًا جديدًا للمركبة" مع "أداء مثير للإعجاب" و"تجربة داخلية جديدة"، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة بورشه أوليفر بلوم.

بالحديث عن بورشه، فإن مفهوم Mission X يصور سيارة كهربائية خارقة محتملة في المستقبل. ومع ذلك، من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت سيارة R8 EV مرتبطة بها، على الرغم من أنه من المنطقي توزيع التكاليف.