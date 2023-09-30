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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أسعار 5 عربيات مستعملة وأشهر هاتشباك في مصر.. مزايا فورد فوكاس وبيجو 5008 عند استيرادها من الخارج

صدى البلد

 

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أودي تلمح إلى لخليفة R8 الكهربائية على منصة جديدة

مع بيع أقل من 100 نموذج، لم يكن طراز R8 E-Tron من أودي الذي تم إطلاقه في عام 2015 بعيدًا عن النجاح التجاري، ومع ذلك، أودي لم تتخل أبدًا عن فكرة السيارة الكهربائية الخارقة. 

 

بداية من 140 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر

يبحث العديد من المواطنين عن شراء سيارات اعتمادية مستعملة لقضاء احتجاجاتهم اليومية البسيطة مثل الذهاب للعمل والتسوق وغيرها، ونظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة أتجهت الأنظار صوب السيارات المستعملة.

 

سعر أشهر سيارة هاتشباك في مصر

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023.

 

لفترة محدودة.. جميع فئات فورد فوكاس بدون جمارك أو أوفر برايس

تقدم العلامة التجارية الأمريكية فورد، باقة من أقوى السيارات، أبرزها فوكاس الجديدة كليا، والتي حصلت على خصم يبلغ 70% على قيمة الوديعة الدولارية عند استيرادها من الخارج، حيث ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

بيجو 5008 بخصم 70% وبدون أوفر برايس

تعتبر السيارة بيجو 5008 أبرز إصدارات العلامة التجارية الفرنسية بيجو في فئة الكروس أوفر الرياضية، وهي من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج خاصة بعد تخفيض قيمة الوديعة الدولارية لها.

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