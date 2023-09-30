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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت| مجلس النواب الأمريكي يفشل في إقرار "تمويل مؤقت" للحكومة.. ورئيس بوركينا فاسو الانتقالي يعلن تعديلات دستورية وتأجيل الانتخابات

صدى البلد

مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية فى عهد الرئيس السيسى
السويد تلجأ إلى الجيش لمواجهة العصابات
إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بعد أمطار قياسية
إصابات في اصطدام قطارين باسكتلندا
تحذير أمريكي من حشد عسكري صربي على الحدود مع كوسوفو‎
تحويلات الوافدين في السعودية تتراجع 9.7% خلال أغسطس

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على إدارة المنافذ الأثرية بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة استطاعت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استرداد عدد كبير من القطع الأثرية التي تم تهريبها من مصر، نتيجة الحفائر غير الشرعية.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار متمثلة في إدارة الآثار المستردة نجحت منذ 2014 وحتى الآن في استرداد عدد كبير من القطع الأثرية ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية ، وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين) بنسبة 9.7% في أغسطس الماضي، إلى 10.77 مليار ريال، مقابل 11.92 مليار ريال في أغسطس 2022، وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات الوافدين بنسبة 1.3% مقابل نحو 10.63 مليار ريال في يوليو 2023.

دوليًا، قالت "الوطن" إن مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون فشل في إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة 30 يوماً، يهدف إلى تجنيب إغلاق الحكومة الفدرالية بحلول الفاتح من أكتوبر المقبل.

وصوت 198 نائباً لصالح هذا المشروع مقابل رفض 232 آخرين، ليفشل مجلس النواب في تمرير هذ القرار الذي من شأنه تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر. وصوت جميع الديمقراطيين و21 جمهورياً ضد الإجراء، الذي تضمن تخفيضات حادة في البرامج الاجتماعية.

وذكرت "الجريدة" أن حكومة السويد أعلنت نها ستفسح المجال أمام الجيش لتقديم مساعدة أكبر إلى الشرطة في مكافحة موجة من الجريمة، خلفت 12 ضحية في سبتمبر فقط. وعقب اجتماع مع قادة الشرطة والقوات المسلحة، قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون إن الجيش والشرطة سيُكلفان الآن رسمياً باستكشاف سبل للتعاون.

وأشارت "القبس" إلى أن منطقة نيويورك الكبرى في الولايات المتحدة شهدت هطول أمطار غزيرة، الجمعة، ما أسفر عن تعطيل خدمات القطارات في الضواحي ومترو الأنفاق، وتسرب المياه إلى البيوت والأقبية، ما دفع بالسلطات المحلية لإعلان حالة الطوارئ. وعلى الرغم من عدم تسجيل وفيات أو إصابات خطيرة حتى الآن نتيجة العاصفة التي وقعت الجمعة، إلا أنها أثارت مخاوف بعض السكان، وأثارت لديهم ذكريات إعصار "إيدا" المرعبة.

وقالت "الأنباء" إن اصطدامًا بين قطارين في  محطة أفيمور شمال اسكتلندا الجمعة، بوقوع إصابات عديدة، وفق ما أفاد بيان للشرطة. ووفق البيان "تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى ريغمور، فيما تم تقديم الإسعافات لركاب آخرين في الموقع والتحقيقات جارية".

وقالت "الوطن" إن إبراهيم تراوري، قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو، أعلن أنه لن يتم إجراء انتخابات حتى يصبح البلد آمنا بما يكفي لمشاركة الجميع في التصويت. وتعهد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد في انقلاب في العام الماضي بإجراء انتخابات لاستعادة الحكم المدني في 2024.

ونقلت "الراي" عن الخارجية الأمريكية قولها إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، وأكد أهمية تهدئة التوترات مع كوسوفو بعد أعمال عنف في الآونة الأخيرة، ومقتل أحد أفراد الأمن من كوسوفو، مضيفة: "أكد الوزير أنه يتعين محاسبة المسؤولين عن الهجمات الموجودين الآن في صربيا". وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "تدعو صربيا إلى سحب قواتها" المنتشرة على الحدود مع كوسوفو، مشيرا إلى تعزيز لوجود قوة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الإقليم السابق.

 

 

 

السيسي السويد اسكتلندا كوسوفو السعودية

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