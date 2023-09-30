انخفاض التضخم في ألمانيا لأدنى مستوى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

انخفض معدل التضخم في‎ ‎ألمانيا في سبتمبر لأدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما يشير إلى ما قد يكون بداية النهاية للتضخم‎ ‎المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.‏



وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي‎ ‎أن مؤشر ‏أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3% على أساس سنوي‎ ‎في سبتمبر .‏



وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض التضخم إلى 4.5% من ‏‏6.4% على أساس سنوي في أغسطس.‏



وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني المواد المتقلبة مثل ‏الغذاء والطاقة، إلى 4.6% على أساس سنوي من 5.5% في أغسطس



ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض معدل التضخم في الدول ‏العشرين التي تستخدم اليورو إلى 4.5% في سبتمبر من 5.2% في أغسطس ‏