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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض التضخم في ألمانيا لأدنى مستوى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

صدى البلد

انخفض معدل التضخم في‎ ‎ألمانيا في سبتمبر  لأدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما يشير إلى ما قد يكون بداية النهاية للتضخم‎ ‎المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.‏


وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي‎ ‎أن مؤشر ‏أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3% على أساس سنوي‎ ‎في سبتمبر .‏


وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض التضخم إلى 4.5% من ‏‏6.4% على أساس سنوي في أغسطس.‏


وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني المواد المتقلبة مثل ‏الغذاء والطاقة، إلى 4.6% على أساس سنوي من 5.5% في أغسطس


ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض معدل التضخم في الدول ‏العشرين التي تستخدم اليورو إلى 4.5% في سبتمبر من 5.2% في أغسطس ‏

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