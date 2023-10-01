اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

نشرت الفنانة هيدي كرم، مقطع فيديو قصير، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ردت خلاله على متنمري السوشيال ميديا، عبر تعليقاتهم المسيئة.

شاهد الفيديو:

وقالت هيدي كرم، في بداية الفيديو: «إحنا اتهرينا والله كمشاهير، بتكلم بصراحة بالنيابة عن مشاهير، وخاصة ستات زيي، اتهرينا من الشتيمة والتهزيق وقلة القيمة والإرهاب على السوشيال ميديا، وإنكم بتحسسونا إننا مانسواش.. واتهرينا من إننا نتشتم ونتهان ونتهزق».

كانت الفنانة هيدي كرم، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل عن رفضها المشاركة فى مسلسل "جعفر العمدة" وتقديم شخصية وداد.

وقالت “كرم” في تصريحات تلفزيونية: رفضت دور وداد فى جعفر العمدة؛ لأسباب شخصية، ولكني كنت أتمنى أن أكون ضمن منظومة النجاح الذي حققها هذا العمل في رمضان الماضي".

وأضافت: جوري بكر قدمت الدور بشكل رائع وسعدت جدا لنجاحها في المسلسل.