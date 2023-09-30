شوشة: تشغيل مدرسة الأمل للتعليم الأساسي في رفح

بدأت الدراسة ، اليوم السبت، في مدرسة الأمل للتعليم الأساسي بقرية ك 21 صلاح الدين مركز رفح محافظة شمال سيناء، لأول مرة هذا العام بعد العودة، بناءً على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لتقديم كافة اوجه الرعاية والدعم للقري العائدة التابعة لادارة رفح التعليمية ، حرصا منه على تقديم خدمة تعليمية متميزة بكافة القرى العائدة جنوب الشيخ زويد ورفح.

الأول الابتدائي:



وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظةشمال سيناء، أنه تم تشغيل المدرسة بفتح عدد 2 فصل للصف الاول الابتدائي لاستيعاب كثافة التلاميذ بمدرسة نجع شيبانة مركز رفح.



وقال حمزة رضوان: إنه تم تجهيز وفرش الفصول لاستقبال التلاميذ مع بداية العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣م. ، الى جانب تجهيز ورفع كفاءة استراحات مدارس القري العائدة.، تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.