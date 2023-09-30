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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة الوزراء الفرنسية تتجاوز خطر حجب الثقة عن حكومتها أمام الجمعية الوطنية

رئيسة الوزراء الفرنسية
رئيسة الوزراء الفرنسية

تحاوزت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، بفارق مريح تصويتيا الاقتراع بحجب الثقة عن حكومتها في الجمعية الوطنية بعدما لجأت الى تمرير الموازنة دون تصويت برلماني.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، طرح التصويت على حجب الثقة الذي أجري ليل الجمعة - السبت، تحالف "نوب" اليساري، وهو الثامن عشر الذي تواجهه بورن، وأتى بعد لجوئها إلى الآلية الدستورية المعروفة بالبند 49,3، لتمرير مشروع قانون الموازنة من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.


وحصل طرح الثقة على موافقة 193 نائبا من أصل الأصوات الـ289 المطلوبة لتمريره، وهي نتيجة كانت متوقعة الى حد كبير في ظل عدم حصول الطرح على دعم من يمين الوسط في مجلس النواب.

ويعني ذلك عمليا تمرير مشروع الموازنة للفترة بين العامين 2023 و2027 ورفعه الى مجلس الشيوخ لإقراره.

واتهم المتحدث باسم تحالف «نوب» النائب الاشتراكي فيليب بران حكومة بورن والرئيس إيمانويل ماكرون بـ"تفضيل أكبر قدر من الخنوع، لأقلية من الفرنسيين الميسورين" على رغم "أزمة تضخمية هائلة" في البلاد.

وأشار الى أن ماكرون "يحاول إخفاء البرلمان من خلال لجوئه المتكرر الى البند 49,3" الذي يتيح للسلطة التنفيذية إقرار مشاريع القوانين دون التصويت عليها أمام الجمعية الوطنية.

ودعم اليمين المتطرف اقتراح اليسار لحجب الثقة عن الحكومة، متهما بورن باللجوء الى "استخدام متكرر واستغلالي" لهذه الآلية الدستورية.

وسبق لماكرون أن لجأ الى البند 49,3 لتمرير مشروعه المثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد بعد احتجاجات واسعة.

التصويت الجمعية الوطنية الرئيس إيمانويل ماكرون إليزابيت بورن اليمين المتطرف إيمانويل ماكرون حجب الثقة رئيسة الوزراء الفرنسية

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