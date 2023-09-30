مدبولي: معدل الفقر في الصين انخفض بعد 22 عامًا من التنمية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر "حكاية وطن " ، إن الصين انخفضت معدلات الفقر بها بعد ٢٢ عاما من الشغل المتواصل في برنامج التنمية الشاملة للصين ، ولا زال معدل الفقر متواصل بها.



وأعلن، الكتور مصطفى مدبولي أنه تم قد قرأ كتاب يدعى “واي نيشن فيلد” صدر عام ٢٠١٢، وهذا الكتاب كان يناقش لماذ تنجح الدول ولماذا تفشل بعضها؟، وفي مقدمة الكتاب اختار المؤرخين" مصر" كنموذج للدولة الفاشلة.



واستكمل، تساءل في هذا الكتاب ٣ من الأسئلة انه لماذا تعد مصر أكثر فقرا بدرجة كبيرة من الولايات المتحدة، وما القيود التي تمنع مصر ان تصبح أكثر غني، وهل ظاهرة الفقر في مصرغير قابلة للتغير وهل يمكن محوها، ولجأ المؤلفين لمحللين مصرين، لافتا إلى ان هذا الكتاب خرج من واقع استقصاء مؤلفين ومحليين مصوريين.



وكان إجابة المحليين المصريين أنهم أرجعوا ان السبب ان وصول الدولة المصرية لهذا الركود والفشل هو فشل استجابة الحكومة في تنظيم الخدمات اللزمة للمواطن.

وكشف مدبولي ان مصر طبيعتها صحراء ومواردها الطبيعة غير كافية لفشل سكانها ونتيجة للنهيار نظم التعليم ومستوي المعيشة للمواكن المصري فالشخصية المصرية تأثرت بثورة سلبية، وبالتالي افتقرالمصريين لاخلاقيات العلم والسمات الثقافية التي يمكن أن تميز دول متقدمة.

وأوضح: انتهي الكتاب ان الدولة المصرية في هذه المرحلة والقائمين عليها لم يكن لديهم الادراك لما هو متطلب لجعل الدولة مزدهرة ومتقدمة وهذا كله كان عام ٢٠١٢.

وأضاف: لم تكتمل لمصراي تجربة تنموية بخلاف تجربة محمد علي.