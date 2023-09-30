النواب يواصل استقبال الأعضاء للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين لانتخابات الرئاسة

واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب ، صباح اليوم السبت استقبال الأعضاء فى البهو الفرعوني للمجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب، على مدار الأيام الماضية الوثيقة الخاصة لتزكية المرشحين المحتملين فى انتخابات الرئاسة المصرية من قبل الهيئة الوطنية للاتتخابات .

ووفقا للدستور والقانون سيتم ارسالها من قبل الأمانة العامة للهيئة لحصر الأعداد قبل الإعلان الرسمى عن مرشحي انتخابات الرئاسة 2024.

وتوافد صباح اليوم على مقر المجلس عدد من أعضاء حزب النور وعددا من النواب المستقلين.

وتنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأنه يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

يشار إلي أن عدد كبير من أعضاء المجلس قاموا بتزكية المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية القادمة عبد الفتاح السيسي .