منتخب مصر للطائرة يخسر من أمريكا في أولى مباريات التصفيات المؤهلة للأولمبياد

تلقى منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة، هزيمة ثقيلة على يد أمريكا بنتيجة 3-0 في أولى مباريات التصفيات العالمية للكرة الطائرة المؤهلة لأولمبياد باريس.

جاءت نتيجة الأشواط : (25-20، 25-16، 25-19)

وتتكون التصفيات من3 مجموعات تقام خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 8 أكتوبر في اليابان والبرازيل والصين.

المجموعة الأولى التي تستضيفها البرازيل تضم كلا من

البرازيل، وايطاليا، وايران ،كوبا و اوكرانيا والمانيا، والتشيك وقطر

المجموعه الثانية التي تستضيفها اليابان تضم كلا من

مصر ، واليابان، وأمريكا، وسلوفينيا، وصربيا، وتركيا، وفنلندا، وتونس.

المجموعة الثالثة التي تستضيفها الصين تضم كلا من

بولندا ، الأرجنتين، بلغاريا، هولندا، الصين، كندا، بلجيكا.

وتضم قائمة منتخب مصر في التصفيات اللاعبين:

حسام يوسف و أشرف اللقاني و رضا هيكل و سيف عابد و محمد عادل و عبد الرحمن سعودي و محمد المهدي و محمد رضا و محمد رمضان و أحمد يوسف ومحمد مصطفى لعبة و عبد الرحمن الحسيني و أحمد ضياء و محمد عسران.