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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: الدولة التي لا تملك غذائها لا تملك قرارها

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة التي لا تملك غذائها لا تملك قرارها.وأوضح أن فاتورة الغذاء تضاعفت بسبب ارتفاع الأسعار عالميا ، لذلك عملت مصر علي مضاعفة الأراضي الزراعية لتأمين الغذاء للمواطنين .

وأضاف مدبولي- في مؤتمر حكاية وطن- أن الدولة نفذت مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي لتستخدمها في الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية ، مشيرا إلى أن مشروع الدلتا الحديدة بلغت مساحته ٢ مليون فدان .

وأشار مدبولي  إلى أن الدولة تعمل في عدة محاور لتأمين الغذاء منها إنشاء المناطق اللوجستية لافتا  إلى أن الدولة قامت بانشاء ١٤ منطقة لوجستية ، كما أن الدولة تعمل علي تطوير الترع لري الأراضي الزراعية .

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