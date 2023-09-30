مدبولي: الدولة التي لا تملك غذائها لا تملك قرارها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة التي لا تملك غذائها لا تملك قرارها.وأوضح أن فاتورة الغذاء تضاعفت بسبب ارتفاع الأسعار عالميا ، لذلك عملت مصر علي مضاعفة الأراضي الزراعية لتأمين الغذاء للمواطنين .

وأضاف مدبولي- في مؤتمر حكاية وطن- أن الدولة نفذت مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي لتستخدمها في الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية ، مشيرا إلى أن مشروع الدلتا الحديدة بلغت مساحته ٢ مليون فدان .

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل في عدة محاور لتأمين الغذاء منها إنشاء المناطق اللوجستية لافتا إلى أن الدولة قامت بانشاء ١٤ منطقة لوجستية ، كما أن الدولة تعمل علي تطوير الترع لري الأراضي الزراعية .