عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة في الجيزة

تحصين الثروة الحيوانية
تحصين الثروة الحيوانية

أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بدءا من أول أكتوبر 2023، وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والمال العام.

وأكدت محافظة الجيزة قيام مديرية الطب البيطري بالجيزة بترقيم وتسجيل الحيوانات بمعرفة لجان مشكلة بكل الإدارات البيطرية لمديرية الطب البيطري فى جميع مراكز المحافظة، مع توفير فرق عمل من أطباء ومعاونين وعمال وسائقين وتوفير لقاحات ومستلزمات التحصين من أدوات وخلافه، بالإضافة إلى وسائل وأدوات ترقيم وتسجيل الحيوانات، كما تم توفير سيارات للعمل بكل المراكز التابعة بواقع سيارة لكل مركز مع تنظيم ندوات إرشادية بكل مراكز وقرى المحافظة قبل وأثناء الحملة.

وناشدت محافظة الجيزة المربين التعاون مع الإدارات البيطرية واللجان المشكلة أثناء عملية التسجيل والحصر للحفاظ على الثروة الحيوانية.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملة القومية للتحصين الطب البيطري بالجيزة طاعون المجترات الصغيرة محافظة الجيزة مديرية الطب البيطري بالجيزة مرض طاعون المجترات الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

نفذت وعودها| قرارعاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله لـ40 جنيهًا

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

أوسوريو مبيعرفش إنجليزي| شوبير يكشف مفاجأة في أزمة محمود علاء.. واللاعب يرد

موضوعات متعلقة

الاهتمام بالنظافة.. محافظة الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

رفع 2100 حالة إشغال طريق بالجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي بمدارس أبو النمرس

رفع كفاءة النظافة بمحيط مدرسة في الدقي وإزالة حواجز حديدية بشوارع العمرانية

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

نائب محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

بدء أعمال رصف وتطوير الطريق الأبيض بحى العجوزة بطول 1200 متر

تدريب المعلمين.. تعليم الجيزة: أمن وسلامة الطلاب أولوية مع بداية العام الدراسي

ترشيحاتنا

سقوط مستريح جديد جمع 25 مليون جنيه من مواطنين.. تفاصيل

مؤتمر المعلمين يعرض إنجازات السيسي.. آلاف المشروعات القومية تخدم ملايين المصريين| صور

رئيس الوزراء: مفيش جزء في مصر مطالتهوش التنمية.. فيديو

سيد خليفة بمؤتمر المعلمين: السيسي خلصنا من الإرهاب وبدونه ما كنا هنا

انطلاق دور الانعقاد الرابع للنواب غدا.. ننشر جدول الأعمال

بعد حريق عبارة.. خفر السواحل الإيطالي يعلن انقاذ 177 شخصا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفتها تتجاوز الـ100 ألف جنيه.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

احذري.. وضع هذه الأطعمة لطفلك في اللانش بوكس تضر بصحته

6 أبراج غير مسؤولة| هل أنت منها

أخت العريس.. ناقد موضة يحرج دنيا سمير غانم بسبب فستانها| شاهد

فيديو

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ