عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة تنفذ ورشة عمل حول "الزراعة المستدامة في مواجهة تغيرات المناخ" ببورسعيد

صدى البلد

فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باستمرار التوعية بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي ، وتنمية وبناء القدرات لكافة القطاعات الوطنية وذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ بالتعاون مع شركاء التنمية، نفذت وزارة البيئة للمرة الثانية خلال العام الحالى ورشة عمل حول "الزراعة المستدامة وتطبيقاتها في مواجهة التغيرات المناخية" خلال الفترة من ٢٥ - ٢٦ سبتمبر الجارى ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدرتش أيبرت الألمانية بمدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد.

وحضر افتتاح ورشة العمل رونيا شيفر الممثل الإقليمي لمؤسسة فريدرتش إيبرت، وعدد من قيادات الوزارة المعنية ، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني بمحافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط.

وتهدف الورشة  إلى التوعية بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها المستجدة على القطاع الزراعي، وأهمية ادماج المجتمع المدني في العمل البيئي من خلال الحوار والمشاركة الفعالة، وتوفير الدعم اللازم فنياً لتنفيذ المشروعات البيئية الصغيرة.

وأكدت الورشة، أهمية قطاع الزراعة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مصر؛ كونه يوفر الغذاء وفرص العمل لكثير من المواطنين؛ مشيرة إلى أن القطاع الزراعي يواجه تحديات جسيمة متمثلة في تلوث البيئة وظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد واقعه ومستقبله واستدامته.

 كما أكدت على ضرورة التفاعل من خلال المناقشات الجادة والبناءة وعرض المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة التي تلائم المجتمع وتعمل على التنمية الاقتصادية المستدامة مع الحفاظ على البيئة والمناخ.

وتضمنت الورشة عرض مجموعة متكاملة من الموضوعات المهمة حول الزراعة المستدامة وتطبيقاتها في مواجهة تغير المناخ، وذلك من خلال  نخبة متميزة من المحاضرين بوزارات البيئة والزراعة واستصلاح الأراضي ،ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لرئاسة مجلس الوزراء، والمركز القومي للبحوث ومركز بحوث الصحراء.

وتناولت الورشة موضوعات التنمية المستدامة وأهدافها، والقطاع الزراعي في التقارير الوطنية لتغير المناخ، واستراتيجية التنمية الزراعية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ، بالإضافة إلى عروض تقديمية حول كيفية إدارة مخاطر تغير المناخ ودور الأفراد والمؤسسات والدولة ودور المرأة في التنمية الريفية.

كما تم استعراض أهم تطبيقات الزراعة المستدامة في مصر والعالم ، مع عرض لنتائج المرحلة الأولى لمشروع وبرنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائي في صعيد مصر.

7dc9dfe9-9549-47e1-b3a5-591ef6ee93d0
7dc9dfe9-9549-47e1-b3a5-591ef6ee93d0
7dc9dfe9-9549-47e1-b3a5-591ef6ee93d0
7dc9dfe9-9549-47e1-b3a5-591ef6ee93d0
cee23641-8863-43a9-bce3-3d47d37d11dd
cee23641-8863-43a9-bce3-3d47d37d11dd
323f9aae-eeef-43c7-8998-978deabb7fa2
323f9aae-eeef-43c7-8998-978deabb7fa2
dff898af-a4ca-41e0-b0cd-3d1c226ede83
dff898af-a4ca-41e0-b0cd-3d1c226ede83

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

نفذت وعودها| قرارعاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله لـ40 جنيهًا

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

أوسوريو مبيعرفش إنجليزي| شوبير يكشف مفاجأة في أزمة محمود علاء.. واللاعب يرد

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: مفيش جزء في مصر مطالتهوش التنمية.. فيديو

سيد خليفة بمؤتمر المعلمين: السيسي خلصنا من الإرهاب وبدونه ما كنا هنا

انطلاق دور الانعقاد الرابع للنواب غدا.. ننشر جدول الأعمال

بعد حريق عبارة.. خفر السواحل الإيطالي يعلن انقاذ 177 شخصا

تؤتي الملك من تشاء.. أول تعليق من السيسي على الانتخابات الرئاسية.. شاهد

تفاصيل خط المونوريل الجديد من أكتوبر للشيخ زايد والجيزة.. مشوارك في دقايق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. وضع هذه الأطعمة لطفلك في اللانش بوكس تضر بصحته

6 أبراج غير مسؤولة| هل أنت منها

أخت العريس.. ناقد موضة يحرج دنيا سمير غانم بسبب فستانها| شاهد

4 أمراض يمكن تجنبها عند الحد من الجلوس لفترات طويلة.. تعرف عليها

فيديو

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ