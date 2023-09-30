مركز سقارة ينظم دورة لتنمية مهارات العاملين بالمحليات في القدرات الشخصية والقيادية

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال أسبوعه الثامن انطلاق دورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والامن السيبراني والتى يستفيد منها 25 متدرباً.

الدورة تستهدف زيادة وعى العاملين بكيفية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية ومنع الوصول إلى المعلومات الهامة والحساسة أو تغييرها أو إتلافها ،وفهم المبادئ الأساسية لأمان البيانات والامتثال إليها مثل اختيار كلمات مرور قوية والحذر من المرفقات الموجودة ضمن البريد الإلكتروني والنسخ الاحتياطي للبيانات ،ومعرفة جميع المصطلحات المحدثة في أمن الشبكات، كما تغطي الدورة اللبنات الأساسية لمجموعة المهارات المطلوبة لفهم طبيعة نقاط الضعف من خلال القدرة على تقييم المخاطر .

واشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن الأسبوع الثامن في خطة سقارة سيتضمن تنظيم دورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills احدى دورات التعاون مع الوكالة الألمانية giz ، والتى يستفيد منها 28 متدرب من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والاحياء، مشيرا إلى أن الدورة ستتناول معرفة مفهوم القيادة والإدارة، وفلسفتها وفق آخر مستجدات الاتجاهات الحديثة، وماهى مهارات القيادة المتميزة وسلوكياتها التي تؤدي إلى الفاعلية والتميز والنجاح ، وكيفية التحلي بروح القائد المتميز في قيادته،و فهم العمل المؤسسي ومتطلباته، وطرق معالجة المشكلات وخلق المبادرات، فهم العمل المؤسسي ومتطلباته، وطرق معالجة المشكلات وخلق المبادرات،وخلق الثقة بالنفس من الداخل وتكوين الثقة بالآخرين وقيادتهم ،والقدرة على التأثير وتحريك الناس نحو أهداف مرسومة مخطط لها تخدم الإدارة المحلية، والإلمام بطرق وأدوات التطوير الإداري والقيادي مما يخول المشاركين بالقيام بمشروعات على أسس منهجية وعلمية، التميز في التفكير وتطبيق الممارسات الإدارية المتقدمة في تحسين أداء النظم وحسن استغلال الموارد .