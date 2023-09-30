مناكلش ومانشربش.. السيسي يوجه رسالة للمصريين: نجوع ونتحرم حتى نتقدم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين، قائلا: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا..كل كلمة كذب وكل إساءة لها أجر عند الله عز وجل..وفي يوم هنقف أمام الله عز وجل وهنتحاسب".

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن، أن الأمر كله لله عز وجل..وماحدش هياخد غير نصيبه، ولكن على الفرد أن يقاتل من أجل بلده وليس من أجل الحصول على نصيبه..فهو بيد الله عز وجل".

وأكمل:" الناس استكترت أننا نعمل طريق وكبري..أسمعوا لو كان البناء والتنمية ثمنهم الجوع والحرمان.. اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل أحسن..والله العظيم لو كان ثمن التقدم والإذدهار أننا مناكلش وما نشربش..مناكلش ومانشربش".