سيد خليفة بمؤتمر المعلمين: السيسي خلصنا من الإرهاب وبدونه ما كنا هنا

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إننا نجتمع في بيت المعلمين بيت النقابات المهنية في مصر ونمثل المجتمع المدني، ويجب أن نتذكر وضعنا منذ 10 سنوات، حيث كان الوضع صعبا ومن المستحيل الاجتماع في مثل هذا اللقاء بسبب الإرهاب وجماعات الظلام حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلصنا من هذه الجماعات.

وأضاف خليفة خلال كلمة له ضمن مؤتمر نقابة المعلمين المنعقد الآن بمقرها الرئيسي بالجزيرة، لدعم وتأييد الرئيس السيسي، أن هناك العديد من الإنجازات للرئيس ومن أبرزها المشروعات الزراعية وكل القطاعات وكلنا نجني ثمار هذه المشروعات، فكان السيسي يكافح الإرهاب ويبني مصر وكلنا نجني ثمار ذلك.

وأعرب خليفة عن تحيته للقوات المسلحة والشرطة على أدائهم ودورهم تجاه الدولة المصرية، مؤكدا: كلنا نقف خلف السيسي وداعمبن له في دورة رئاسية جديدة.