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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفاجعة الكبرى.. نينوي العراقية تعلن ارتفاع عدد المتوفين في حريق قاعة الأفراح

حريق في قاعة أفراح
حريق في قاعة أفراح

أعلنت دائرة صحة نينوى العراقية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الذين لقوا حتفهم جراء الحريق الكارثي الذي اندلع في إحدى قاعات الأفراح في بلدة الحمدلية إلى 104 أشخاص.

ووفقا لشبكة "الحدث"، وصف مدير عام الدائرة، منصور معروف منصور ، الحادث ب"الفاجعة الكبرى".

وأكد أن أكثر من ألف شخص كلهم عائلات كانوا في القاعة، التي اشتعلت فيها ألسنة النيران بعد ساعة من الزفاف.


وأشار إلى أن كافة المستشفيات استنفرت في حينه ولا تزال، رغم أن أعداد المصابين كانت هائلة.

وعن أعداد الضحايا أوضح أنها كانت في البداية 84 جثة رفعت من القاعة، لكن لاحقا ارتفع العدد، واليوم وصل العدد 104 حتى الآن.

كانت السلطات العراقية قد أعلنت أمس توقيف 14 شخصاً لتورطهم في تلك الحادثة التي وقعت نتيجة عدم احترام قوانين وشروط السلامة، متوعدة بمحاسبة أي مسؤول عن تلك الفاجعة.

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