عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب أسرة الغريب

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب أسرة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال التشطيبات النهائية بمشروع وحدة طب أسرة الغريب بمركز ساحل سليم لمتابعة نسب التنفيذ وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وبعض مهندسي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وممثلى الشركات المنفذة للمشروعات.

وبدأ المحافظ جولته بقرية الغريب بتفقد أعمال إنشاء وحدة طب الاسرة وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى التي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبي احتياجات المواطنين ويجري انشائها بتكلفة 35 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى".

 ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.

محافظ أسيوط: تنفيذ 136 مشروع صرف صحي بتكلفة 15.3 مليار جنيه

توزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب في أسيوط بمناسبة العام الدراسي الجديد


ووجه محافظ أسيوط، خلال الجولة، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك، لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

وأوضح أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مراكز "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

وأكد المحافظ على الاستمرار في جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه وتتضمن المشروعات 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه وفى قطاع الصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى .

IMG-20230930-WA0006
IMG-20230930-WA0006
IMG-20230930-WA0026
IMG-20230930-WA0026
IMG-20230930-WA0008
IMG-20230930-WA0008
IMG-20230930-WA0007
IMG-20230930-WA0007
IMG-20230930-WA0010
IMG-20230930-WA0010
IMG-20230930-WA0009
IMG-20230930-WA0009
IMG-20230930-WA0013
IMG-20230930-WA0013
IMG-20230930-WA0015
IMG-20230930-WA0015
IMG-20230930-WA0016
IMG-20230930-WA0016
IMG-20230930-WA0018
IMG-20230930-WA0018
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط حياة كريمة أعمال المبادرة الرئاسية وحدة طب أسرة الغريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

نفذت وعودها|قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله 40 جنيها

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

موضوعات متعلقة

احتراق سيارة محملة بكابلات الكهرباء في أسيوط .. صور

محافظ أسيوط: إنشاء مدرسة وصاينة مبان تعليمية بتكلفة 26 مليون جنيه

ترشيحاتنا

بعد انقطاع 10 سنوات.. لحظة انطلاق أول رحلة جوية من ليبيا إلى إيطاليا

واجهنا على مدار ١٠ سنوات مخططات زرع الشك في الشخصية المصرية.. رسائل السيسي للمصريين من حكاية وطن

السيسي في مؤتمر حكاية وطن: نقاتل من أجل مصلحة بلدنا.. فيديو

على منصة دولية محايدة.. متعافون من فيروس سي يروون قصة حلم مصري تحقق

في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة غادة عبد الرازق في باريس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عين الجمل كل يوم؟

تكلفتها تتجاوز الـ100 ألف جنيه.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

فيديو

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. فيديوجراف

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ