محافظ أسيوط يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب أسرة الغريب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال التشطيبات النهائية بمشروع وحدة طب أسرة الغريب بمركز ساحل سليم لمتابعة نسب التنفيذ وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وبعض مهندسي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وممثلى الشركات المنفذة للمشروعات.

وبدأ المحافظ جولته بقرية الغريب بتفقد أعمال إنشاء وحدة طب الاسرة وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى التي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبي احتياجات المواطنين ويجري انشائها بتكلفة 35 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى".

ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.



ووجه محافظ أسيوط، خلال الجولة، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك، لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

وأوضح أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مراكز "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

وأكد المحافظ على الاستمرار في جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه وتتضمن المشروعات 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه وفى قطاع الصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى .

IMG-20230930-WA0006

IMG-20230930-WA0026

IMG-20230930-WA0008

IMG-20230930-WA0007

IMG-20230930-WA0010

IMG-20230930-WA0009

IMG-20230930-WA0013

IMG-20230930-WA0015

IMG-20230930-WA0016