محافظ أسيوط يفتتح مبنى الوحدة المحلية بالبدارى بعد تطويره بتكلفة 7 ملايين جنيه

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تطوير مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، والتي يجري تنفيذها بتكلفة 7 ملايين جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته بمركز البدارى لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات، رافقه خلالها محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومجدى نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وعلاء الناظر ورضا خلف، نائبا رئيس المركز.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ أعمال التطوير التي تم تنفيذها بمبنى الوحدة المحلية وقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان المركز، مشيداً بأعمال التطوير التى تمت بالمبنى والمكاتب والإدارات الفرعية به.

والتقى المحافظ رئيس المركز وبعض القيادات التنفيذية، مستعرضاً سير العمل بمختلف القطاعات ومناقشة احتياجات كل قطاع وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات بقرى المركز ومتابعته المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشدد المحافظ على عدم الصرف على بند العمرات الجسيمة للمركبات إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الوزير والمحافظ، ومراعاة معايير ترشيد الاستهلاك والإنفاق العام وفقاً للاشتراطات والكتب الدورية المنظمة لذلك.

كما طالب بتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضى وضع اليد، ومنظومة التصالح فى مخالفات المبانى وسرعة نهو الإجراءات تسهيلاً على المواطنين، وحفاظاً على حقوق الدولة والشعب، وسرعة استخراج تراخيص البناء للمواطنين الجادين وفقاً للاشتراطات البنائية، مع استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة فى مهدها.



وشدد المحافظ على عدم تنفيذ أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون وضع دراسة فنية مبنية علي أسس علمية وموضوعية وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدى المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، خاصة مشروعات الرصف بالشوارع الرئيسية أو الفرعية، وعدم تنفيذها إلا بعد الانتهاء من توصيل جميع المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز واتصالات وغيرها منعًا لإهدار المال العام.

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