بعد 10 سنوات.. انطلاق أول رحلة جوية من طرابلس إلى روما

انطلقت اليوم السبت، 30 سبتمبر 2023 أول رحلة جوية من مدينة طرابلس في اتجاه العاصمة الإيطالية روما، بعد توقف دام لنحو عشر سنوات.

ونظمت الرحلة شركة طيران خاصة من مطار معيتيقة ، وانطلق في تمام العاشرة صباحا بتوقيت ليبيا، بحسب ما أوردته بوابة "الوسط" الليبية.

يذكر أن الخطوط الإيطالية ITA سيرت في 24 يوليو الماضي، رحلة تجريبية من روما إلى العاصمة طرابلس، ويأتي ذلك ضمن جهود مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي.

وفي ديسمبر العام 2014، وبعد معركة مطار طرابلس (يوليوـ أغسطس 2014) وما شهده المطار من دمار واندلاع حرب أهلية أدت إلى انقسام سياسي، حظر الاتحاد الأوروبي جميع شركات الطيران الليبية من دخول المجال الجوي لدول الاتحاد، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب وقطاع الطیران.