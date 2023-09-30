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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

خطوات تنفيذية لإنشاء مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية بمصر

صدى البلد

كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن بدء اتخاذ الخطوات التنفيذية نحو إنشاء مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية في مصر، مشيرا الى أن التأمين البيئي يوفر تغطية للخسائر أو الأضرار الناتجة عن الإطلاق غير المتوقع للملوثات المستبعدة عادة في وثائق تأمين المسؤولية العامة والتأمين على الممتلكات.
وناقش الاتحاد - في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم /السبت/ بعنوان "تأمين المسؤولية البيئية" - مفهوم التأمين البيئي Environmental insurance ، موضحا الفرق بين وثيقة المسؤولية العامة ووثيقة المسؤولية البيئية.
وذكر الاتحاد أن الفئات التي تستهدفها وثيقة تأمين المسؤولية البيئية هي: هيئات التصنيع والمنشـآت الصناعية، المنشآت الخاصة بالتخزين ومخازن البضائع الصب، المرافق الخاصة بمعالجـة النفايات والتخلص منها، المواقع التجارية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز التسـوق والمعامل والفنادق ومؤسسات التطوير العمراني، الشركات الوطنية أو المتعددة الجنسيات.
وأضاف أن تغطيات وثيقة تأمين المسؤولية البيئية تشمل الإصابات الجسدية، الضرر في الممتلكات، تكاليف التنظيف من التلوث، توقف العمل، الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي، تكاليف الدفاع القانوني، تكاليف التخفيف من الآثار الناتجة لمنع تفاقم حادث التلوث.
واستعرضت النشرة التغطيات الإضافية التي غالباً ما يمكن إضافة تغطية المسؤولية البيئية لتأمين المسؤولية العامة الخاص بالعميل مقابل تكلفة إضافية وأيضاً الاستثناءات الرئيسية، لافتة الى احتياج الشركات إلى تأمين المسؤولية البيئية وأمثلة على مخاطر المسؤولية البيئية.
وتتضمن مخاطر المسؤلية البيئية مخاطر التلوث الناجم عن فشل المنتج أو الموظف، مخاطر الصحة البيئية والمخاطر على سلامة الموظفين، تكلفة تغيير الممارسات أو العمليات التجارية استجابة لتغير المتطلبات التنظيمية، إصلاح الضرر في أعقاب التلوث أو عند تغيير معايير المعالجة وإعادة فتح قضية قديمة، المطالبات البيئية الناتجة عن المخاطر التشغيلية.
وأشارت النشرة إلى أن تكلفة تغطية تأمين المسؤولية البيئية تعتمد على عدة عوامل مثل: مخاطر الصناعة، الموقع، عدد الموظفين، كشوف المرتبات السنوية، مبينة أن القطاعات المستفيدة من تأمين المسؤولية البيئية هي قطاعات، البناء والمقاولات، التصنيع، خدمات الرعاية الصحية.
وحول دور الاتحاد في تأمين المسؤولية اجتماعية، أضافت النشرة أن المشكلات أو القضايا المتعلقة بالتغيرات البيئية تعتبر أحد الموضوعات الحيوية التي تتصدر المشهد العالمي وذلك لما لها من أهمية كبيرة نظراً لانعكاس أثارها على كافة نواحي الحياة وتأثر جميع الكائنات الحية على وجه الأرض بها.
ولفتت إلى أن الاتحاد قام بعدد من الخطوات الهامة نحو المشاركة في معالجة القضايا البيئية والتي منها المشاركة الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27 الذي عقد في مصر عام 2022، حيث شارك الاتحاد بخمس ورش عمل بهذا المؤتمر بالتعاون مع كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، وقامت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد بإعداد أول وثيقة تأمين لتأمين السيارات الكهربائية وذلك تماشياً مع الاتجاهات العالمية في التحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

 

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