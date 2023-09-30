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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

واجهنا مخططات زرع الشك في الشخصية المصرية طوال 10سنوات.. رسائل السيسي للشعب من حكاية وطن

صدى البلد

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمر تعرض له المصريين طيلة السنوات السابقة، قائلا : " كانت مشكلة الدولة السنوات الماضية هو زرع التشكيك داخل المواطن تجاه الحكومة ".

وقال الرئيس خلال تصريحاته بمؤتمر حكاية وطن : جزء كبير من العمل الذي قمنا به كان هدفه استعادة الثقة لدي المصريين وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه وما واجهته مصر خلال 10 سنوات ماضية كان امتدادا لمخطط زرع الشك في الشخصية المصرية.

وتابع السيسي: عملنا على ملف التنمية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب والشائعات والافتراءات.

وأشار إلى أنه خلال حفر قناة السويس الجديدة كنا نحارب إرهابا وكذب وافتراء وشائعات تقدح في كل مسار نقوم به ويتم الإساءة لنا ولأسرنا.

وجاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي لـ المصريين كالتالي :

– أثناء حفر قناة السويس الجديدة كنا نحارب إرهاب وكذب وافتراء وشائعات تقدح في كل مسار نقوم به ويتم الإساءة لنا ولأسرنا.

– مشروع قناة السويس الجديدة كان محاولة لإكساب المصريين الثقة المفقودة وصناعة الأمل الضائع.

– الأمم تبنى بالبناء والإصلاح والجهد والمثابرة لا بالإساءة أو التشكيك والهدم.

– كانت مشكلة الدولة السنوات الماضية هو زرع التشكيك داخل المواطن تجاه الحكومة.

– مشروع قناة السويس الجديدة استهدف تجميع المصريين على قلب رجل واحد.

– لم ننظر للعائد المادي من مشروع قناة السويس الجديدة بقدر ما اهتممت بالعائد المعنوي الذي سيعود على المصريين في تلك الفترة.

– جزء كبير من العمل الذي قمنا به كان هدفه استعادة الثقة لدي المصريين وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه.

 

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