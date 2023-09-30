شباب الصحفيين لـ الرئيس السيسي: كمل الشعب معاك.. أنت مستقبل وطننا

وجهت جبهة شباب الصحفيين رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إلقاء كلمته في مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلة: “كمل يا ريس، الشعب معاك، فأنت مستقبل وطننا، بك ومعك سنحقق كل أحلامنا”.

وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان صحفي اليوم، السبت: “إحنا شباب مصر الوطني الذي لا ينتمي لأي حزب أو جهة، الموضوع وما فيه إننا بنحب بلدنا وشايفين إن الرئيس السيسي هو القائد المناسب اللي لازم يكمل مشوار الإنجازات اللي بدأه حرصا على مصلحة مصر والمصريين، وحفاظا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه”.

وأضاف طوالة: “سوف يسجل التاريخ في أنصع صفحاته بياضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس المصري والعربي الوحيد الذي استطاع أن يقضي على الإرهاب الأسود ويدمر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الذي عاش عقودا طويلة قبل دولة 30 يونيو يدمر ويخرب في البلاد والعباد، حيث كانت مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله”.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز لدية وعي كافٍ بمتطلبات المرحلة ومقدر جيدا حجم التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية، والتي لا يستطيع أحد التغلب عليها سوى الرئيس السيسي الذي جعل مصر تقف على أرض صلبة قوية وعبر بنا إلى بر الأمان.

وأوضح طوالة أن المصريين يقدرون جيدا الكم الهائل من المشروعات العملاقة التي تحققت على أرض الواقع ولديهم إرادة حديدية نابعة من إيمانهم الشديد بالإنجازات الكبيرة في أرض الكنانة، والتي لم تحدث منذ 100 سنة، ولا أحد يستطيع أن ينسى أن الرئيس السيسي أعاد إلى مصر مكانتها وأصبح لها كلمة مسموعى ومؤثرة في العالم كله.