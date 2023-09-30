عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شباب الصحفيين لـ الرئيس السيسي: كمل الشعب معاك.. أنت مستقبل وطننا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجهت جبهة شباب الصحفيين رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إلقاء كلمته في مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلة: “كمل يا ريس، الشعب معاك، فأنت مستقبل وطننا، بك ومعك سنحقق كل أحلامنا”.

وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان صحفي اليوم، السبت: “إحنا شباب مصر الوطني الذي لا ينتمي لأي حزب أو جهة، الموضوع وما فيه إننا بنحب بلدنا وشايفين إن الرئيس السيسي هو القائد المناسب اللي لازم يكمل مشوار الإنجازات اللي بدأه حرصا على مصلحة مصر والمصريين، وحفاظا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه”. 

وأضاف طوالة: “سوف يسجل التاريخ في أنصع صفحاته بياضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس المصري والعربي الوحيد الذي استطاع أن يقضي على الإرهاب الأسود ويدمر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الذي عاش عقودا طويلة قبل دولة 30 يونيو يدمر ويخرب في البلاد والعباد، حيث كانت مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله”.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز لدية وعي كافٍ بمتطلبات المرحلة ومقدر جيدا حجم التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية، والتي لا يستطيع أحد التغلب عليها سوى الرئيس السيسي الذي جعل مصر تقف على أرض صلبة قوية وعبر بنا إلى بر الأمان. 

وأوضح طوالة أن المصريين يقدرون جيدا الكم الهائل من المشروعات العملاقة التي تحققت على أرض الواقع ولديهم إرادة حديدية نابعة من إيمانهم الشديد بالإنجازات الكبيرة في أرض الكنانة، والتي لم تحدث منذ 100 سنة، ولا أحد يستطيع أن ينسى أن الرئيس السيسي أعاد إلى مصر مكانتها وأصبح لها كلمة مسموعى ومؤثرة في العالم كله.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

رحل في عز شبابه.. تفاصيل عزاء أحمد سامي العدل

نفذت وعودها|قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله 40 جنيها

ترشيحاتنا

حكاية وطن.. حصاد 9 سنوات من الإنجازات في 6 محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية

أسعار نيسان سنترا 2024 بعد الاوفر برايس .. صور

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

وزيرة التخطيط: نواجه تحديات غير مسبوقة وأزمات متلاحقة ومركبة

خطاب رسمي.. إنبي يتمسك بالمشاركة في كأس السوبر

حكم المصارعة في الإسلام وممارسة الملاكمة.. دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. لجين عمران تبرز أناقتها في أحدث ظهور

في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة غادة عبد الرازق في باريس

فيديو

جدل سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي|خطأ فادح اكتشفه طارق الشناوي.. والوزارة ترد

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. فيديوجراف

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ