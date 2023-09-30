رؤية تشاركية| وزيرة التخطيط: مصر كانت سباقة في تبني الأجندة التنموية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم اجتمع في عام 2015 ووضع أجندة تنمية مستدامة تقوم على 17 هدفا لا بد على العالم أن يلتزم بتحقيقها في 2030.

وأضافت “السعيد”، خلال كلمتها اليوم بمؤتمر “حكاية وطن” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أهم هذه الأهداف الحد من الفقر والجوع، وتحقيق الوصول إلى مدن مستدامة وطاقة نظيفة، والمساواة بين الجنسين، وفرص عمل لائقة، وغيرها من الأهداف التي اتفق عليها العالم.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر كانت سباقة في تبني هذه الأجندة التنموية، متابعة: “كانت رؤية تشاركية اشترك فيها جميع أبناء الوطن”.

