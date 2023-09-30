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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مع بدء الدراسة.. لجنة من وزارة التربية والتعليم تتفقد عدداً من المدارس بدمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

في جولة تفقدية مع بداية أول أيام الدراسة، تابع وليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للمجالس النيابية بمكتب وزير التربية والتعليم، و المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، وعبد العليم جمعة وكيل المديرية عدة مدارس بدمياط لمتابعة استعدادات بداية العام وانتظام سير العملية التعليمية.

وذلك بناء علي توجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دميـاط لمتابعة إنتظام الدراسة.

وشملت الجولة مدارس التجربية المطورة الابتدائية والثانوية الفنية بدميـاط ومنية دمياط الابتدائية ومنية دميـاط الإعدادية.

واطمأن "ماهر"، علي تطبيق الكتاب الدوري رقم ٣٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٠ بشان الحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب وتهيئة المناخ الآمن وتأكد من انتظام طلاب الصف الأول من كل مرحلة تعليمية في اليوم الأول.

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف، أنه بدأت اليوم السبت ٨٤ مدرسة تعمل بنظام الفترتين والفترة الممتدة، لطلاب الصفوف الأولى فقط " الأول الابتدائي  والأول الإعدادي والأول الثانوي عام وفني.

في حين ستفتح جميع مدارس المحافظة وعددها  ١١٢١ مدرسة أبوابها لاستقبال الطلاب، يوم الأحد.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن مديري الإدارات التعلمية ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعت كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي والتأكد من انتهاء  أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وتسليم الكتب للمدارس والتأكيد علي نشر لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة والانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، ومتابعة الحصص الدراسية.

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دمياط التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط العملية التعليمية العام الدراسي المهندس على عبد الرؤوف

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