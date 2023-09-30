وزيرة التخطيط: قبل الأزمة الروسية الأوكرانية حققنا 6.6 % معدلات نمو

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البعد البيئي يمثل أهمية كبيرة للدولة المصرية، لافتة: “40% من المشروعات خضراء.. وبنستهدف الوصول لـ 50% العام القادم”.



وأشارت “السعيد” “السعيد” خلال كلمتها اليوم بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي :"احنا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كنا محققين 6.6 % معدلات نمو، كما وصل معدل البطالة لأدنى مستوى له 7%.. ووصول الاستثمار الأجنبي المباشر لـ 10مليار دولار"، مؤكدة:" في ظل هذه الظروف بنواجه تحديات غير مسبوقة".



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم اجتمع في عام 2015 ووضع أجندة تنمية مستدامة تقوم على 17 هدف لابد من العالم أن يلتزم بتحقيقهم في 2030.



وأضافت ، أن أهم هذه الأهداف الحد من الفقر والجوع وتحقيق الوصول إلى مدت مستدامة وطاقة نظيفة والمساواة بين الجنسين وفرص عمل لائقة وغيرها من الأهداف التي اتفق عليها العالم.



وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر كانت سباقة في تبني هذه الأجندة التنموية، متابعة: “كانت رؤية تشاركية اشترك فيها جميع أبناء الوطن”.