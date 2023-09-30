إحصائيات رسمية تكشف تفاصيل النهضة التعليمية في عهد السيسي

حظي التعليم المصري ، بإظاهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، منذ توليه رئاسة مصر وحتى الآن ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي ملحوظ على مستوى التعليم في مصر في عهد الرئيس .

ميزانية التعليم

وفقا للإحصائيات والأرقام الرسمية المعلنة من الحكومة المصرية ، يبلغ الإنفاق الحكومي على التعليم حالياً بما يزيد عن تريليون جنيه.

وحرصت القيادة السياسية على رفع الإنفاق الحكومي على التعليم قبل الجامعي ، من 80.9 مليار جنيه في عام 2014/2013 إلى 118 مليار جنيه في 2023/2022 بزيادة قدرها 46%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالتعليم .

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ميزانية العام الدراسي الجديد 2023- 2024 تبلغ 160 مليار جنيه، وهو مؤشر يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم ووضعه على رأس أولوياتها.

احصائيات رسمية بشأن المنظومة التعليمية

مصر فيها حاليا 552 ألف فصل ، وخلال الفترة من 2014 حتى 2023 فقط تم بناء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه

ينضم 750 ألف طالب إلى منظومة التعليم سنويا مما يتطلب 20 ألف فصل، و 20 ألف معلم سنويا لمواجهة هذه الزيادة.

تم تطوير أكثر من 9246 معمل حاسب آلي مطور، و 36210 شاشة ذكية، واستخدام شبكات الفايبر في توصيل الإنترنت في 2476 مدرسة

مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات وصل عددها الآن إلى 21 مدرسة في 18 محافظة

تم تطوير المناهج الدراسية حتى الصف السادس الابتدائي بإجمالي ٤٩ منهجًا دراسيًا، وجارٍ الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والوثائق النوعية للمواد الدراسية المختلفة.

بالنسبة لمناهج التعليم الفني، فقد تم تطوير 80% من المناهج المطبقة في أكثر من 400 مدرسة

تم تخصيص بريد إلكتروني لأكثر من 16 مليون طالب يتم مراسلتهم من خلاله.

تم عقد امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى هذا العام إلكترونيًا وبشكل كامل لعدد ٨ مليون طالب على مستوى الجمهورية

بدء تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات، بواقع 30 ألف كل عام

تم البدء في مبادرة " ١٠٠٠ مدير مدرسة" لإعداد مدير متميز ويعى الرؤية الاستراتيجية للتعليم

تم تدريب عدد مليون و١٩٣ ألف معلم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الجدد

تم استكمال سد العجز فى المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين بنظام العقد بالحصة، وتم ضخ ٤٠٠ مليون جنيه من موازنة الوزارة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين من الخدمة العامة.

ارتفع تصنيف التعليم قبل الجامعي في مصر في التصنيفات الدولية كما جاء في ارتفاع مؤشر المعرفة العالمى من ترتيب 83 عام 2020 إلى 79 في عام 2023.

تم إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى بلغ عددها الآن 62 مدرسة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومبادرة ابدأ

تم محو أمية أكثر من ٥ مليون مواطن منذ عام ٢٠١٤

تقدم التعليم الفني في مصر في التصنيفات الدولية