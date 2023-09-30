إحصائيات رسمية تكشف تفاصيل النهضة التعليمية في عهد السيسي

حظي التعليم المصري ، بإظاهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، منذ توليه رئاسة مصر وحتى الآن ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي ملحوظ على مستوى التعليم في مصر في عهد الرئيس .
ميزانية التعليم
وفقا للإحصائيات والأرقام الرسمية المعلنة من الحكومة المصرية ، يبلغ الإنفاق الحكومي على التعليم حالياً بما يزيد عن تريليون جنيه.
وحرصت القيادة السياسية على رفع الإنفاق الحكومي على التعليم قبل الجامعي ، من 80.9 مليار جنيه في عام 2014/2013 إلى 118 مليار جنيه في 2023/2022 بزيادة قدرها 46%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالتعليم .
وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ميزانية العام الدراسي الجديد 2023- 2024 تبلغ 160 مليار جنيه، وهو مؤشر يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم ووضعه على رأس أولوياتها.
احصائيات رسمية بشأن المنظومة التعليمية
- مصر فيها حاليا 552 ألف فصل ، وخلال الفترة من 2014 حتى 2023 فقط تم بناء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه
- ينضم 750 ألف طالب إلى منظومة التعليم سنويا مما يتطلب 20 ألف فصل، و 20 ألف معلم سنويا لمواجهة هذه الزيادة.
- تم تطوير أكثر من 9246 معمل حاسب آلي مطور، و 36210 شاشة ذكية، واستخدام شبكات الفايبر في توصيل الإنترنت في 2476 مدرسة
- مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات وصل عددها الآن إلى 21 مدرسة في 18 محافظة
- تم تطوير المناهج الدراسية حتى الصف السادس الابتدائي بإجمالي ٤٩ منهجًا دراسيًا، وجارٍ الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والوثائق النوعية للمواد الدراسية المختلفة.
- بالنسبة لمناهج التعليم الفني، فقد تم تطوير 80% من المناهج المطبقة في أكثر من 400 مدرسة
- تم تخصيص بريد إلكتروني لأكثر من 16 مليون طالب يتم مراسلتهم من خلاله.
- تم عقد امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى هذا العام إلكترونيًا وبشكل كامل لعدد ٨ مليون طالب على مستوى الجمهورية
- بدء تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات، بواقع 30 ألف كل عام
- تم البدء في مبادرة " ١٠٠٠ مدير مدرسة" لإعداد مدير متميز ويعى الرؤية الاستراتيجية للتعليم
- تم تدريب عدد مليون و١٩٣ ألف معلم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الجدد
- تم استكمال سد العجز فى المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين بنظام العقد بالحصة، وتم ضخ ٤٠٠ مليون جنيه من موازنة الوزارة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين من الخدمة العامة.
- ارتفع تصنيف التعليم قبل الجامعي في مصر في التصنيفات الدولية كما جاء في ارتفاع مؤشر المعرفة العالمى من ترتيب 83 عام 2020 إلى 79 في عام 2023.
- تم إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى بلغ عددها الآن 62 مدرسة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومبادرة ابدأ
- تم محو أمية أكثر من ٥ مليون مواطن منذ عام ٢٠١٤
تقدم التعليم الفني في مصر في التصنيفات الدولية
- ارتفع مؤشر التعليم الفني والتقني والتدريب من ١١٣ عام ٢٠١٧ إلى المركز ال٨١ عام ٢٠٢٢
- ارتفع مؤشر التدريب المستمر من ١٢٨ عام ٢٠١٧ إلى ٩٨ في عام ٢٠٢٢
- ارتفع أيضًا مؤشر مستوى تدريب العاملين من ١٠٧ عام ٢٠١٧ إلى ٤٣ في عام ٢٠٢٢
- ارتفع مؤشر المهارات المهنية والتقنية من ٦٩ عام ٢٠١٧ إلى المركز ال ٥١ في عام ٢٠٢٢
- أصبح مركز مصر في مؤشر ارتباط نظام التعليم بالاقتصاد في عام ٢٠٢٢ ال ٧٥ بعد أن كان في المركز ال ١١٧ في عام ٢٠١٧
- ارتفع مؤشر سهولة الحصول على عمالة ماهرة من المركز ال ٦٨ عام ٢٠١٧ ليصبح المركز ال ٣٠ عام ٢٠٢٢.