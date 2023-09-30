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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إحصائيات رسمية تكشف تفاصيل النهضة التعليمية في عهد السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

حظي التعليم المصري ، بإظاهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، منذ توليه رئاسة مصر وحتى الآن ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي ملحوظ على مستوى التعليم في مصر في عهد الرئيس .

ميزانية التعليم

وفقا للإحصائيات والأرقام الرسمية المعلنة من الحكومة المصرية ،  يبلغ الإنفاق الحكومي على التعليم حالياً بما يزيد عن تريليون جنيه.

وحرصت القيادة السياسية على رفع الإنفاق الحكومي على التعليم قبل الجامعي ، من 80.9 مليار جنيه في عام 2014/2013 إلى 118 مليار جنيه في 2023/2022 بزيادة قدرها 46%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالتعليم .

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ميزانية العام الدراسي الجديد 2023- 2024 تبلغ 160 مليار جنيه، وهو مؤشر يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم ووضعه على رأس أولوياتها.

احصائيات رسمية بشأن المنظومة التعليمية

  • مصر فيها حاليا 552 ألف فصل  ، وخلال الفترة من 2014 حتى 2023 فقط تم بناء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه
  • ينضم 750 ألف طالب إلى منظومة التعليم سنويا مما يتطلب 20 ألف فصل، و 20 ألف معلم سنويا لمواجهة هذه الزيادة.
  • تم تطوير أكثر من 9246 معمل حاسب آلي مطور، و 36210 شاشة ذكية، واستخدام شبكات الفايبر في توصيل الإنترنت في 2476 مدرسة
  • مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات وصل عددها الآن إلى 21 مدرسة في 18 محافظة
  • تم تطوير المناهج الدراسية حتى الصف السادس الابتدائي بإجمالي ٤٩ منهجًا دراسيًا، وجارٍ الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والوثائق النوعية للمواد الدراسية المختلفة.
  • بالنسبة لمناهج التعليم الفني، فقد تم تطوير 80% من المناهج المطبقة في أكثر من 400 مدرسة
  • تم تخصيص بريد إلكتروني لأكثر من 16 مليون طالب يتم مراسلتهم من خلاله.
  • تم عقد امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى هذا العام إلكترونيًا وبشكل كامل لعدد ٨ مليون طالب على مستوى الجمهورية
  • بدء تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات، بواقع 30 ألف كل عام
  • تم البدء في مبادرة " ١٠٠٠ مدير مدرسة" لإعداد مدير متميز ويعى الرؤية الاستراتيجية للتعليم
  • تم تدريب عدد مليون و١٩٣ ألف معلم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الجدد
  • تم استكمال سد العجز فى المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين بنظام العقد بالحصة، وتم ضخ ٤٠٠ مليون جنيه من موازنة الوزارة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين من الخدمة العامة.
  • ارتفع تصنيف التعليم قبل الجامعي في مصر في التصنيفات الدولية كما جاء في ارتفاع مؤشر المعرفة العالمى من ترتيب 83 عام 2020 إلى 79 في عام 2023.
  • تم إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى بلغ عددها الآن 62 مدرسة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومبادرة ابدأ
  • تم محو أمية أكثر من ٥ مليون مواطن منذ عام ٢٠١٤

تقدم التعليم الفني في مصر في التصنيفات الدولية

  • ارتفع مؤشر التعليم الفني والتقني والتدريب من ١١٣ عام ٢٠١٧ إلى المركز ال٨١ عام ٢٠٢٢
  • ارتفع مؤشر التدريب المستمر من ١٢٨ عام ٢٠١٧ إلى ٩٨ في عام ٢٠٢٢
  • ارتفع أيضًا مؤشر مستوى تدريب العاملين من ١٠٧ عام ٢٠١٧ إلى ٤٣ في عام ٢٠٢٢
  • ارتفع مؤشر المهارات المهنية والتقنية من ٦٩ عام ٢٠١٧ إلى المركز ال ٥١ في عام ٢٠٢٢
  • أصبح مركز مصر في مؤشر ارتباط نظام التعليم بالاقتصاد في عام ٢٠٢٢ ال ٧٥ بعد أن كان في المركز ال ١١٧ في عام ٢٠١٧
  • ارتفع مؤشر سهولة الحصول على عمالة ماهرة من المركز ال ٦٨ عام ٢٠١٧ ليصبح المركز ال ٣٠ عام ٢٠٢٢.

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