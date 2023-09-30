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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 40 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال الإنشاء بـ"البيت الريفي المطور"

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تشطيب عمارات البيت الريفي المطور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء 9 عمارات سكنية (البيت الريفي المطور) بقرية المطمر بمركز ساحل سليم وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ورافق الوزير خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وستكمل المحافظ جولته بقرى مركز ساحل سليم بتفقد أعمال إنشاء عدد 9 عمارات سكنية (البيت الريفي المطور) بقرية المطمر التابعة للوحدة المحلية للعونة بساحل سليم والتى يجرى انشائها للأسر الأولى بالرعاية من سكان قرى مركز ساحل سليم وذلك بإرتفاع 4 أدوار لكل عمارة بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون و500 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ بعض الوحدات السكنية مشيدا بجودة الاعمال وأعمال التشطيبات النهائية بها .

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ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق بين مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات الجارى تنفيذها وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتثنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.

وأكد على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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