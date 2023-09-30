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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان يشارك في المؤتمر الوطنى "حكاية وطن" .. بين الرؤية والإنجاز

صدى البلد

 

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شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان فى مؤتمر "حكاية وطن"  بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات، بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام.

يأتي هذا المؤتمر في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

وقد أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن بالغ سعادته عن مشاركته في مؤتمر حكاية وطن، حيث يُظهر هذا المؤتمر عزيمة الشعب المصري ويعكس حكاية كل مواطن ومواطنة في مصر، حيث يمثلون ملحمة شعب استطاع الصمود والعمل جاهدين لبناء وطن جديد وقوي.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلي أهمية المشروعات القومية في توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية، وكذلك دورها في بناء الولاء والانتماء للوطن من خلال المساهمة في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة، من خلال خطط نفذتها الدولة خلال برامجها الطموحة للتنمية الشاملة، تضمنت مشروعات تنموية عملاقة في كل المجالات.

وأشاد رئيس الجامعة بالمبادرات الرئاسية التي ساهمت في تحسين المؤشرات الصحية للمصريين، معربا عن فخره بقدرة القيادة لاعادة الدولة المصرية لمكانتها في المشهد الدولي ودورها الإقليمي، من خلال ما تم من نهضة في الداخل نجحت مصر من خلالها استعادة مكانتها في المشهد الدولي كقوة عظمى.

وقال الدكتور قنديل أن هناك نهضة في التعليم، وطفرة كبيرة في التعليم العالي والبحث العلمي شملت زيادة في أعداد الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية، وتدشين جامعات أهلية وتكنولوجية، كما قدمت الدولة المصرية دعمًا كبيرًا لطلاب الجامعات من خلال توفير منح دراسية وبرامج تمويل، بالإضافة إلى تطوير بنية التعليم العالي، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا وبالغًا بالتعليم العالي، بما يتناسب مع  مفهوم الجمهورية الجديدة.

وقد شهد المؤتمر خطابا تاريخيا لرئيس الجمهورية وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضا للإنجازات عما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة.

وجدير بالذكر أن جلسات اليوم الأول للمؤتمر تركز على محاور الاقتصاد، وتتناول سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.
كما تركز جلسات اليوم الثاني، على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتناقش المشروعات القومية الكبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.
بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، يتم خلالها مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.
 وسيتم فى ختام الفعاليات بعمل جلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

 

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