وزيرة التخطيط: نواجه تحديات غير مسبوقة وأزمات متلاحقة ومركبة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البعد البيئي يمثل أهمية كبيرة للدولة المصرية، لافتة: “40% من المشروعات خضراء.. وبنستهدف الوصول لـ 50% العام القادم”.



وأشارت “السعيد” “السعيد” خلال كلمتها اليوم بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي :"احنا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كنا محققين 6.6 % معدلات نمو، كما وصل معدل البطالة لأدنى مستوى له 7%.. ووصول الاستثمار الأجنبي المباشر لـ 10مليار دولار"، مؤكدة:" في ظل هذه الظروف نواجه تحديات غير مسبوقة وأزمات متلاحقة ومركبة".



وانطلق اليوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.