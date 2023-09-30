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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخدمة اكثر من 65 ألف نسمة بمركز ناصر

السكرتير العام المساعد لبني سويف يشرف على بدء أعمال إنشاء كوبري أشمنت

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أشرف " اليوم" اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على بدء أعمال إنشاء  كوبري أشمنت، وذلك في حضور الأستاذ علي يوسف رئيس  مركز ومدبنة ناصر، ومسئولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وقطاع الري والمكتب الاستشاري، ونائبي رئيس الوحدة المحلية.                  
 تفقد السكرتير العام المساعد  وصول الخامات ومستلزمات المشروع  أثناء  تشوينها بمدخل القرية "موفع الكوبري" على  ترعة الإبراهيمية لربط قرى (إشمنت وكفر الجزيرة ومناشي الشركة وجزيرة أبو صالح وعلى حمودة) بطريق القاهرة/ بني سويف الزراعي غرب الإبراهيمية، ويخدم اكثر من 65 ألف نسمة بتلك القرى  والتوابع

وقد أكد السكرتير العام المساعد على تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم " بأهمية تضافر الجهود لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع، مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية في المواعيد المحددة سلفًا، وذلك في ظل استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية من الري والطرق والوحدة المحلية وهندسة السكة الحديد

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