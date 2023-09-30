مصرع شخص متأثرا بجراحه في حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادث تصادم بالدقهلية حيث توفى متأثرا بجراحه اثر انقلاب سيارة كانوا يستقلها مع آخرين على طريق المنصوره الجديدة _ بلطيم

تلقت مديرية أمن الدقهليو إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث اثر انقلاب سيارة على طريق المنصوره الجديدة _ بلطيم

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السيار انقلبت بسبب السرعة الزائدة الموتوسيكل اصطدم بالسيارة مما أدى إلى انقلابها.

تم نقل المصابين وهم عبد الغني ابراهيم عبد الغني صالح ،٤١ عاما مقيم بالمعصرة بلقاس والسيد علي محمد ٦٥عاما مقيم المعصرة بلقاس إلى مستشفى جمصة والذى توفى عقب وصوله متأثرا بنزيف أصيب به

تم تحرير محضر بالواقعة لأخطار النيابة العامة.