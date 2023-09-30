الرئيس السيسي: الدولة خسرت 450 مليار دولار بالفترة من 2011 وحتى 2013

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إن الدولة خسرت 450 مليار دولار خلال الفترة من 2011 وحتى 2013.

وأضاف الرئيس إن ايراد الدولة أقل من إنفاقها لذلك نحن بحاجة إلى زيادة مواردنا.

شهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، حيث نستعرض لكم من خلال التقرير التالي أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر، والتي جاءت كالتالي:



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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين، قائلا: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا.. كل كلمة كذب وكل إساءة لها أجر عند الله عز وجل..وفي يوم هنقف أمام الله عز وجل وهنتحاسب".