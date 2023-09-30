السيسي للمصريين : عينكم على استقرار الدولة ومش مهم الانتخابات هتجيب مين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشكلة في اقتصاد مصر أن الإيرادات أقل من المصروفات.

وأضاف خلال مؤتمر حكاية وطن :مصر لم تستدين حتى سنة ٧٠ وتداعيات الحرب فرضت عليها".

وتابع : “ الدولة خسرت 450 مليار دولار خلال الفترة من 2011 و حتى ٢٠١٣ إيراد الدولة أقل من إنفاقها لذلك نحن بحاجة إلى زيادة مواردنا ومفيش بلد بتطلع غير بالاستقرار والأمن وأي حد ممكن يعمل غير كدة يا جاهل يا أحمق ”.

وأضاف السيسي : البلد بتروح ومحدش هيعرف يصلحها بعد كدة.. مستقر والانتخابات تجيب اللي تجيبه.

وتابع السيسي : عنيكم على استقرار الدولة وبس مين هيمسكها مش دي المشكلة "