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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يواصل ترسيخ القِيم الأخلاقية لدى النشء

ملتقى الطفل بالجامع
ملتقى الطفل بالجامع الأزهر

عقد الجامع الأزهر الشريف اليوم، حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين، وحاضر في الملتقى الشيخ عبدالستار الوكيل، الباحث بوحدة شئون الأورقة بالجامع الأزهر، والشيخ على حبيب الله، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف.

وقال الشيخ عبد الستار الوكيل، إن النظام عبارة عن عمل برنامج معين في زمن معين, مثل: نظام العمل ونظام ساعات النوم، والشخص المنظم تجده مطمئن مرتاح البال، لا يخشي فوات شيء، لأنه عرف أن الحياة مراحل ينتقل فيها من مرحلةٍ إلى أُخرى، طفلًا ثم غلامًا ثم شابًّا، ثم شيخًا كبيرًا.

وبيَّن أن الشريعة الإسلامية جعلت النظام أسلوب حياة، فصنع الله فى كونه واضح وجلىّ. وهذا الكون يسير فى نظام متقن. قال تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾.

وتابع : وهذا النظام معين بقدرة الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾

ونبه الوكيل، إلى أن هناك بعض الأنظمة التي يجب على الطفل المسلم اتباعها؛ مثل تنظيم الوقت: فمعظم الناس لا يستغل أوقات فراغه بما يعود عليه بالنفع، تجده يقطع الوقت في أي شىء، ومنها أيضا تنظيم ساعات النوم: فكان رسول الله ﷺ يكره النوم قبل العِشاء، والحديث بعدها، وقد فشا بين المسلمين داءٌ عضال، ألا وهو السهر الذي سيطر على كثيرٍ من الناس، ومن مضارِّه: زيادة دقات القلب، التكاسل عن قيام صلاة الفجر أو النوم عنها، احمرار العينين، التضجر والقلق الملازم لمن يعتاد السهر.

وتابع: إن من بين الأنظمة التي ينبغي على المسلم اتباعها ، تنظيم وجبات الطعام: قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾، فجسم الإنسان بحاجة إلى تنظيم في تناول الوجبات, مثال ذلك: "كان النبي ﷺ يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من الماء. قال ﷺ ﴿ما ملأ ابنُ آدمَ وعاءً شرًّا من بطنِه حسْبُ ابنِ آدمَ أُكلاتٌ يُقمْنَ صلبَه فإن كان لا محالةَ فثُلثٌ لطعامِه وثلثٌ لشرابِه وثلثٌ لنفسه. 

الجامع الازهر ملتقى الطفل الرواق الأزهري توعية

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