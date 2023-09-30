الرئيس: إطلاق الحوار الوطني ليس طرفا أو مجاملة بل لفتح المناقشة الجدية

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوزراء والمسؤولين بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين وإطلاع الرأي العام على الجهد المبذول، مضيفا أن الحوار الوطني وإطلاقه ليس طرف أو مجاملة ولكن للحديث وفتح المناقشة الجدية معا.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، حيث نستعرض لكم من خلال التقرير التالي أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر، والتي جاءت كالتالي:



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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين، قائلا: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا..كل كلمة كذب وكل إساءة لها أجر عند الله عز وجل..وفي يوم هنقف أمام الله عز وجل وهنتحاسب".

واستشهد “السيسي” خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن: بقول الله عز وجل ""قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

السيسي: أكاذيب الأشرار تستهدف تدمير الوطن وبث الإحباط في نفوس الناس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه سيظل يدافع عن مصر حتى الوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، مشددًا على أنَّه سيحارب كل الأكاذيب التي تقف في طريق تنمية البلاد، مستشهدًا بحديث النبي «إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا».



السيسي: الأمة لا تبنى إلا على الجهد والمثابرة والإصلاح وتطوير كل القطاعات| فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا ماضون في مسيرة البناء والتنمية في جميع مناحي الحياة؛ سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين والارتقاء بمستوى معيشته.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الدولة، المنعقد حاليًا في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة المصرية شهدت مرحلة من التدهور قبل عام 2014، وعندما قمنا بإصلاحات وتطورات في كل القطاعات لم يتخيلها المواطن: «الناس مكنتش مصدقة إننا نعمل طريق أو كوبري وبيقولوا ده كتير، ولكن لسه بدري أوي وقدمنا كتير من العمل والجهد والمثابرة».