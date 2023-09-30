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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد الأحوازه العمرانية ل8 عزب تابعة لمراكز المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات

محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، العميد هاني عامر المستشار العسكري أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رؤساء الشركات والهيئات بالمحافظة.

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وقبل البدء في جدول الأعمال وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن كما وجه باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم. كما وجه المحافظ باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تفعيل اللقاءات الجماهيرية ومتابعة تنفيذ مطالب الجماهير قانونا، متابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة .

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وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددا من الموضوعات ووافق على اعتماد الأحوازه العمرانية لـ 8 عزب لمراكز المحلة الكبرى، طنطا، كفر الزيات ففي مركز المحلة الكبرى تم اعتماد الأحوازه العمرانية لعزب (عزبة عبد المنعم أبو وهبه، شعيرة، دهموشي)
وفي مركز طنطا عزبة ابو فريخة، أما مركز كفر الزيات فتم اعتماد الأحوازه العمرانية لعزب (محمد عبد السلام هاشم، طايل الديهي، فريد الشافعي (السروجي)، البطاوي).

كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالتخطيط العمراني.

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أعضاء مجلسى الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية السكرتير العام المساعد السكرتير العام الزراعية الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة

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