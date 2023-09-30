توافد كبير لأعضاء حزب حماة الوطن لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسى

شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري إقبالا كبيرا من أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح على تحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسى للترشيح في الإنتخابات الرئاسة 2024 حاملا أعلام مصر والحزب والأغاني الوطنية.

وأعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن مواصلة توافد أعضاء حزب حماة الوطن بالمحافظة من جميع قبائل مطروح، على مكاتب الشهر العقاري بمراكز ومدن المحافظة، لإجراء توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة تحت شعار "وكلتك كمل ميسرتك.



وأشار إلى أن الرئيس السيسى يحظى بشعبية جارفة بين جميع فئات المجتمع المطروحي والقبائل العربية، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير، موضحا أن أمانة محافظة مطروح بحزب حماة الوطن بمطروح علي قلب رجل واحد لدعم ترشح الرئيس السيسي قلبا وقالبا وبكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية.



وقد احتشد أعضاء حزب مستقبل وطن، أمام مكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.



ورفع المواطنون علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حبهم وتقديرهم وتمسكهم بقيادة الرئيس الحكيمة، وسط مناشدات ومطالب بترشحه لولاية رئاسية، من أجل بناء الجمهورية الجديدة.