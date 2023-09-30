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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| التخطيط: وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص لم يحدث في مصر من قبل.. وأول تعليق من السيسي على الانتخابات الرئاسية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

التخطيط: لأول مرة في مصر يتم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه لأول مرة في مصر يتم وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، مضيفة أننا نحاول رفع كفاءة ومرونة سوق العمل عن طريق زيادة الملتحقين بالتعليم الفني.

 

بصل وبطاطس وطماطم.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت| فيديو

شهدت أسعار الفاكهة والخضار  بأسواق محافظة القاهرة اليوم، السبت 30 سبتمبر، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج  “8 الصبح” المذاع على فضائية “دي إم سي”، أسعار الخضار والفاكهة.

 

رسالة السيسي للمواطنين قبل الانتخابات الرئاسية 2024: عندكم فرصة للتغيير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، شرح حجم الإنجازات التي قامت بها الحكومة والدولة خلال السنوات الماضية

 

أول تعليق من السيسي على الانتخابات الرئاسية.. رسالة عاجلة للمصريين.. وتحذير لهؤلاء| أبرز تصريحات الرئيس بمؤتمر حكاية وطن

شهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، حيث نستعرض لكم من خلال التقرير التالي أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر

 

تؤتي الملك من تشاء.. أول تعليق من السيسي على الانتخابات الرئاسية.. شاهد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين، قائلا: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا..كل كلمة كذب وكل إساءة لها أجر عند الله عز وجل..وفي يوم هنقف أمام الله عز وجل وهنتحاسب"

 

السيسي للمواطنين: عندكم فرصة في الانتخابات محدش هيدي ولا هياخد حاجة من حد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين، قائلا: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا.. كل كلمة كذب وكل إساءة لها أجر عند الله عز وجل.. وفي يوم هنقف أمام الله عز وجل وهنتحاسب".

 

مناكلش ومانشربش.. السيسي يوجه رسالة للمصريين: نجوع ونتحرم حتى نتقدم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين، قائلا: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا..كل كلمة كذب وكل إساءة لها أجر عند الله عز وجل..وفي يوم هنقف أمام الله عز وجل وهنتحاسب".

 

الأمر كله لله.. السيسي للمصريين: عندكم فرصة للتغيير في الانتخابات القادمة.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛" أنا عندي كلمة واحدة ده اللي احنا عملناه وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات اللي جاية "

 

4 ملايين فدان.. الحكومة تزف خبرا سارا للمواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إنه سيتم إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر، معقبًا: “احنا لحد هذه  اللحظة أضفنا 1.7 وسيتم إضافة ما يقرب من 2.5 خلال العامين القادمين.. وكل ذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي لدولة كل سنة تزيد 2 مليون شخص

 

مدبولي عن أزمة الكهرباء: استثنائية ومش لازم تنسينا كنا فين ووصلنا لإيه

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما تم من إنجازات على مدار الـ 9 سنوات الماضية، في قطاع المياه والصرف الصحي، قائلا: سنصل إلى 100% من تغطية الصرف الصحي في مصر، مع نهاية مشروع حياة كريمة.

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