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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بتهمة الشروع في خطف صبيين في مدينة نصر

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة المتهم " البراء . م " بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الشروع في خطف صغيرين في مدينة نصر.


صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.


كانت قد أحالت نيابة مدينة نصر أول 4 متهمين بينهم سيدة بتهمة الشروع في خطف طفلين لوجود خلاف مع والدهما الى محكمة الجنايات.


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين  " البراء .م " و آخرين سبق الحكم عليهم  شرعوا في خطف الطفلين المجنى عليهما " مروان . أ " و شقيقه " سليم " بالتحاليل الواقع علي والدتهما " مي . ص " بأن قام المتهم الثاني بالحضور الي محل سكنها وايهامها بعمله في الروضة محل ارتياد نجليها حتي يتمكن من خطفهما وذلك حال تواجد الأول والثالث علي مسرح الجريمة للشد من أذره الا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم به وهو ضبط المتهم الثاني والجريمة متلبسا بها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات شهادة والدة المجني عليهما الطفلين الصغيرين بورود رسائل لهاتفها المحمول عبر أحد التطبيقات بزعم تنظيم الروضة محل ارتياد صغيريها لأحدي الحفلات الترفيهية  وسوف يقوم معدي الاحتفالية بارسال سيارة لاصطحاب الصغيرين فأبغت عقب التواصل مع مسئولي الروضة وبتاريخ الواقعة تمكن معاون مباحث مدينة نصر أول من ضبط المتهم الثاني أسفل العقار سكنها وأضافت أن قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة  من خطف الطفلين.


كشفت شهادة والد الطفلين " أحمد . ي " أنه وبصفته والد الطفلين وعلي اثر خلافات سابقة فيما بينه وبين  مع المتهمة الرابعة اتفقت مع المتهمين علي ارتكاب الواقعة وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة هو خطف الطفلين.


كشفت شهادة معاون مباحث مدينة نصر أول بأنه وعلي أثر بلاغ من والدة الطفلين أنتقل لمحل اقامتها وتمكن من ضبط المتهم الثاني أسفله وبمواجهته أقر بحضوره رفقة المتهمين الأول والثالث زاعما كونه أحد العاملين بالروضة لاقلال الطفلين قاصدا من ذلك خطفهما.


وكشفت شهادة رئيس مباحث مدينة نصر أول بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة بقيام المتهمين من الأول للثالث بالشروع في خطف الطفلين بالاشتراك مع المتهمة الرابغة لوجود خلافات بينها وبين والد الطفلين.

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