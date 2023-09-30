الرئيس السيسي: الإنفاق بالدولار عبء علينا .. فيديو

قال الرئيس السيسي، إن الدولة لم تكن بنيتها الأساسية جاهزة لبدء عملية التطوير بالصناعة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"،: "هناك ١٥٠ صناعة هيوفروا لينا ٢٥ مليار دولار ومستعدين لدعمهم".

وأشار: "دعم هذه الصناعة سيخفف الضغط على الدولار"، موضحا: "الإنفاق بالدولار عبء علينا، لأننا بنجيب المشتقات البترولية بالدولار وبنبيعها بالجنيه، وغيرها من المواد الغذائية والسلع".

وشدد: "لابد من توافر رقم من الدولار أحطه ومش مستني أنه يرجعلي تاني، ولكي يحدث ذلك لابد أن تكون إيراداتي من الدولار لابد تساوي إنفاقي من الدولار أو يزيد".