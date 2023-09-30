هنوفر الدولار.. رسالة من الرئيس السيسي للمستثمرين المصريين والأجانب

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة الاقتصاد ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر حكاية وطن، :" إحنا محتاجين كدولة خلال المرحلة دي التركيز كي نقنع المستثمرين المصريين والأجانب بالمجيء للعمل معنا في المشروعات وقائمة تصنيع المستلزمات المستوردة".

وأضاف:" على سبيل المثال نستورد إطارات السيارات من الخارج وتكلفتهم تصل لـ 700 أو 800 مليون دولار ولو مصنع تصنيع الإطارات اتعمل في مصر يمكن أن نوفر 250 مليون دولار ".

وتابع الرئيس السيسي:"إحنا كدولة ومستمثرين ورجال أعمال محتاجين إحنا محتاجين للتحرك بفعالية لإقناع المستثمرين للعمل معنا"، مضيفا:" الدولة مستمرة في تقديم التسهيلات للمستثمرين".

وقد انطلق اليوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر “حكاية وطن” ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.