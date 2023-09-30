وزير التجارة : إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة قبل نهاية أكتوبر

اعلن وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير صالح، أنه مقرر يتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة قبل نهاية أكتوبر.

واوضح خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أنه تم الاشتراك في عدد من المعارض الدولية لتعزيز قطاع الصناعة في مصر، وهناك تعاون اقتصادي متنامي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في مجال الصناعة. وأشار إلى أنه تم تحديث 122 معمل في الموانئ المختلفة.

وأضاف أن الحكومة قد قامت بتقديم إعفاءات من الغرامات والفوائد التأخيرية للشركات التي تجاوزت نسبة التسوية 65%. وتم أيضًا إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات.