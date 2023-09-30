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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير التجارة والصناعة: أقمنا 17 مجمعا صناعيا بتكلفة 10 مليارات جنيه

وزير الصناعة
وزير الصناعة

استعرض أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مجهودات، وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي في مصر وزيادة حجم الصادرات الصناعية والإنتاج الصناعي.

 

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قال أحمد سمير في كلمته في مؤتمر “حكاية وطن” بحضور الرئيس السيسي، :"أصبح لدينا 147 منطقة صناعية الآن بدلا من 121 منطقة صناعية في 2014"، مضيفا:" أقمنا 17 مجمعا صناعيا بتكلفة 10 مليارات جنيه بما يوفر 48 ألف فرصة عمل".

 

وأضاف أحمد سمير:" تم إصدار 24 رخصة ذهبية ويتم التوسع في هذا الأمر، مؤكدا نحن لدينا أهداف للوصول إلى حجم الصادرات 100 مليار دولار لكننا تأثرنا خلال الفترة الماضية بسبب الأزمات العالمية وبالتحديد في مستلزمات الإنتاج بشكل كبير.

 

 وأضاف أحمد سمير:" 357 مليار جنيه حجم الناتج الصناعي في 2014 وأصبح 1.252 تريليون جنيه في عام 2022".

 

وتابع أحمد سمير: "من أهم مطالب المستثمرين والصناع هو توحيد جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية والتراخيص، أصبح هناك لجنة مشتركة هي من تقوم بتخصيص الأراضي الصناعية".

الصناعة التجارة الانتاج الصناعي حكاية وطن اخبار التوك شو

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