لو عديت على الشارع هخلص عليك.. حيثيات إعـ ـدام ميكانيكي وسائق بدار السلام|تفاصيل

حصل موقع “صدى البلد” على نسخة من حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، بإعـ ـدام ميكانيكى سيارات وسائق توك توك بتهمة قتـ ـل صديقهما فى دار السلام، وذلك بعد موافقة مفتي الجمهورية على إعدامـ ـهما.



صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى.



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمتهم والمُرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا، من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مُستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات ومما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ سابق على الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المتهم الاول ( هاني على محمد علي ) وبين المجني علية ( ربيعي عماد الدين ربيعي محمد ) تطورت الى مشاجرة بالاسلحة البيضاء بينهما قام المتهم الاول باحدث اصابات فى وجه المجني علية وهدده بالقتل فى حال تواجده فى هذا المكان مستقبلا ، الا ان المجني علية لم يكترث لتهديده ، وذهب الي ذلك المكان ( شارع ام المؤمنين المتفرع من شارع 9 دار السلام ) وعندما علم المتهم الاول بتواجد المجني علية فى ذلك المكان رغم تهديدة له ، مما اوغر صدره واشتد غيظه فاتفق مع المتهم الثاني ( خالد محمد حسن عبد الرحيم ) على قتلة فعقدا العزم وبيتا النية علي تنفيذ تهديد المتهم الاول للمجني علي بالقتل لفرض سطوتهما وسيطرتهما ونفوذهما بالمنطقة ، واعدا للامر عدته بان احرز المتهم الاول ( مطواه قرن غزال ، سنجة ) واحرز المتهم الثاني ( كذلك ) ، وتنفيذا لما انتوا اليه فقد ذهبا الى المكان الذي ايقنا تواجد المجني علية فيه - وهو مسرح الجريمة - بسياره ميكروباص صغيرة- مدججين بالاسلحة البيضاء سالفة الذكر وما ان شاهدا المجني علية ، فهم الية المتهم الثاني واستل سلاحة الابيض ( كذلك ) وكال له غدرا بضربه استقرت فى وجهه الا انها لم تسقط المجني عليه ارضا ، فما كان من المتهم الاول حتي التقط السلاح الابيض ( كذلك ) من المتهم الثاني ، وغرسه بجسد المجني عليه بمنطقة صدره علي اثرها صار طيعا له ، فكال له عدة طعنات اخري (بالكتف ، بالوجه اسفل الحاجب الايسر) في مقتـ ــل قاصدين من ذلك قتلـ ـه، حال قيام المتهم الثاني بالتلويح بالسلاح الابيض الذي كان بحوزته للشد من ازرة ومنع تدخل المارة (حال كونهما بلطجية معتادي الاجرام سبق اتهامهما في قضايا مخدرات وسرقات بالاكراه ومراقبين بالقسم ) فكان لهما ما ارادا بتهديدهما بقتل المجني عليه لارهاب اهل المنطقة والسطوة والسيطرة والنفوذ عليهم ، وقد اكدت تحريات الرائد محمد حامد صادق عبد الحافظ من صحة حدوث الواقعه على النحو المبين سلفا وانه تمكن من ضبط المتهمين وبحوزتهما الاسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة.

وأضافت الحيثيات أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين بأدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذا باعتراف المتهم الاول التفصيلية فى تحقيقات النيابه العامة وما شهد به اسلام ايمن عبد الرحيم عبد الباقي ، حبيب نجيب حبيب سيدهم ،محمد عماد ربيعي محمد ، عماد ربيعي محمد محمد ، الرائد محمد حامد صادق عبد الحافظ وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ، وتقرير مصلحة تحقيق الادلة الجنائية ، مشاهدة النيابة العامة للمقاطع المصورة من كاميرات المراقبه

فقد اقر المتهم الاول هاني على محمد علي فى تحقيقات النيابه العامة بارتكابه للواقعة علي اثر نشوب خلافات سابقه بينهما وحال تواجد المجني علية بالجراج حاملا لمطواه وحاول بها الاعتداء عليه فقام بطعنه بالسنجة فى صدره وقد تم ضبط السنجة وعليها اثار دماء المجني عليه واقر بانها هي السلاح المستخدمة في قتل المجني عليه.

وقد شهد الشاهد الاول اسلام ايمن عبد الرحيم عبد الباقي بتحقيقات النيابة العامة من انه حال توجهه لمطعم الاصدقاء بالشارع محل الواقعة أبصر المجني عليه وترجل المتهمان من سيارة متجهين نحوه مشهر كلا منهم لسلاح ابيض ( مطواه بحوزة الاول وسنجة بحوزة الثاني ) وتعدي المتهم الثاني علي المجني عليه بمقبض السلاح الابيض في وجهه ثم تعدي المتهم الاول طعنا بالسلالح الابيض حوزته فاحدث اصابته بمنطقة الصدر والتي اودت بحياته

وقد شهد الشاهد الثاني حبيب نجيب حبيب سيدهم بتحقيقات النيابه العامة بمضمون ما شهد به سالف الذكر واضاف انه حال قيام المتهم الاول بطعن المجني علية كان المتهم الثاني يلوح بالسلاح الابيض حوزته

وقد شهد الشاهد الثالث محمد عماد ربيعي محمد بتحقيقات النيابه العامة بان والدة قد اخبرة بوفاة شقيقة المتوفي الى رحمة الله تعالي فانتقل الى مكان الواقعه وبسؤال الشهود ومشاهدته لمقاطع الفيديو المصورة من كاميرات المراقبة تبين له تواجد كلا من المتهمان على مسرح الجريمة وتعدى المتهم الاول على شقيقه بالضرب باستخدام سلاح ابيض محدثا ما الم به من اصابات والتى اودت بحياته على اثرها قاصدا من ذلك قتلـ ـه .



وقد شهد الشاهد الرابع عماد ربيعي محمد محمد بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما شهد به سالف الذكر



وشهد الرائد محمد حامد صادق عبد الحافظ معاون مباحث قسم دار السلام بان تحرياته توصلت الى وجود خلافات فيما بين المتهمان والمجني علية وسابق نشوب مشاجرة فيما بينهم احدث بها المتهم الاول اصابات بالجني علية وبيوم الواقعه قرر المتهمان الخلاص من المجني علية فاعدا اسلحة بيضاء ( مطواه بحوزة الاول وكذلك بحوزة الثاني ) وتوجها الى الى حيث مكات تواجدة وما ان شاهدوا المجني علية والذي بحوزته سلاح ابيض ( كذلك ) حتي انقضا علية وتعديا علية بالضرب كلا بالسلاح الابيض حوزته وحال تلويح المتهم الثثاني بسلاحه للشد من ازر المتهم الاول ولمنع المارة من الدفاع عن المجني علية التقط الاول السلاح ( كذلك ) من الثاني وغرسه بجسد المجني علية بمنطقة صدرة فاحدث اصابته والتي اودت بحياته وعقب سقوط المجني علية ارضا استول الاول على سلاح المجني علية ( كذلك ) واضاف انه تمكن من ضبط المتهمان وبحوزتهما الاسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعه وسلاح المجني عليه وبمواجهتهما اقرا بارتكابهم للواقعه قاصدين قتـ ـل المجني عليه.



وأكدت الحيثيات أنه ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه ثبت من الكشف الظاهري وإجراء الصفة التشريحية لجثة المجني عليه / ربيعي عماد الدين ربيعي محمد ان اصابات المجني عليه عبارة عن جرح اسفل الحلمة اليسري للصدر واخر بالجفن العلوي الايسر واخر اعلي الكتف وثبت ان الاصابه بيسار الصدر هي اصابه حيوية ذات طبيع طعنية حديثة حدثت من اداة ذات نصل حاد وطرف مدبب ايا كان نوعها ، وان الاصابتين الاخريين بالجفن العلوي والكتف الايمن هما اصابات ذات طبيعه طعنية حديثة حدثت كلا منهما من اداة ذات نصل حاد ايا كان نوعها ولا شان لهما باحداث الوفاة ، والاصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل السلاح الابيض ( مطواه ، كذلك ) او جميعهما او ما فى حكمهماالمرسلة وفقا للتصوير والوارد بمذكرة النيابة العامة، والوفاة تعزي الى الاصابة الطعنية بيسار الصدر وما احدثته من قطع بعضلة القلب ونزيف دموي غزير بالصدر انتهي بالوفاة.



وثبت من مشاهدة النيابة العامة للمقاطع المصورة من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة ظهور المتهم الاول حال حملة لسلاحين ابيضين وطعنه للمجني علية حال تواجد المتهم الثاني بمسرح الجريمة ، كما ظهر بمقطع مرئي ظهور المتهم الثاني حال تلويحه بسلاح ابيض.



وقد ثبت بتقرير مصلحة تحقيق الادلة الجنائية انه بفحص المقاطع المصورة بجهاز تسجيل كاميرات المراقبة ومضاهاتها بمواصفات المتهمين الشكلية والجسدية تبين اتفاقهما من حيث الشكل والملامح الجانبية.